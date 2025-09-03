چهار حوزه کلیدی نقشه جامع علمی کشور بروز رسانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرهنگستان علوم، در جلسه کارشناسی روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور، ناصر باقری مقدم، مدیر روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور، گزارش مفصلی از پیشرفتهای این مطالعات ارائه کرد.
وی توضیح داد که فرآیند روزآمدسازی بر اساس دو پیشران اصلی تغییرات داخلی و محیطی بین المللی متمرکز بوده و ۱۵ بسته کاری در چهار سطح ارکان جهتساز، حوزههای اصلی، کارکردی و زیرساختی تعریف شدهاند.
باقری مقدم افزود: امروز چهار حوزه کلیدی روزآمد شده نقشه شامل علوم پایه، تعلیم و تربیت، زیرساختهای فیزیکی و سلامت ارائه میشوند. این بستهها با همکاری گسترده دانشگاهها، پژوهشکدهها و دستگاههای اجرایی تهیه شدهاند و پس از بررسی در شورای راهبردی، به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال خواهند شد.
وی همچنین به ساختار سازمانی این مطالعات اشاره کرد و گفت که فرهنگستان علوم، با همکاری کمیسیونهای تلفیق و تیمهای تخصصی، توانسته است فرآیند اجرا را در حوزههای بخشی به پایان برساند.
باقری مقدم تأکید کرد که خروجی این پروژه شامل اصلاح، حذف یا پیشنهاد بخشهای جدید در نقشه جامع علمی خواهد بود که با تمرکز بر ارزشها، چشماندازها، اهداف کلان، شاخصها، اولویتها و اقدامات طراحی شده است.
وی اظهار داشت: چهار بسته کاری امروز شامل حوزههای زیرساختهای علم و فناوری، علوم پایه، تعلیم و تربیت و سلامت هستند. این بستهها توسط تیمهای تخصصی از دانشگاههای تهران، صنعتی شریف، شهید بهشتی، الزهرا، تربیت مدرس و پژوهشکدههای مرتبط و فرهنگستان علوم پزشکی تهیه شدهاند.
زیرساختهای فیزیکی علم و فناوری
در ادامه اسدی فرد عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری، در ارائه خود به تحلیل وضعیت زیرساختهای فیزیکی پرداخت.
وی گفت: سرمایهگذاری در زیرساختهای آزمایشگاهی کشور، بهویژه در مقایسه با رقبای منطقهای و کشورهای همتراز، ناکافی است. ما آزمایشگاهی در تراز جهانی نداریم و بودجه سالانه برای این حوزه، حدود ۱۱۰ میلیون دلار، بسیار محدود است.
وی پیشنهاد کرد که حداقل ۵۰ درصد بودجه زیرساختها به پروژههای بزرگ ملی اختصاص یابد و بر افزایش بهرهوری و مشارکت بخش خصوصی تأکید کرد.
اسدی فرد همچنین خواستار ایجاد شبکه ملی آزمایشگاهی برای ساماندهی توانمندیهای آزمایشگاهی و تدوین سازوکارهای قانونی برای مولدسازی تجهیزات بلااستفاده شد.
وی افزود: عدم توازن منطقهای در سرمایهگذاریها نیز چالش جدی است؛ حدود ۹۰ درصد سرمایهگذاریها در چند استان اصلی متمرکز شده و سایر مناطق تنها ۱۰ درصد سهم دارند.
وی در ادامه بسته روزآمد شده زیرساختهای فیزیکی در نقشه جامع را ارائه کرد.
افتخاری از اعضای فرهنگستان علوم، گزارش حوزه علوم پایه را ارائه کرد که با همکاری کمیسیون علوم پایه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و پژوهشگاه دانشهای بنیادین و تعدادی از دانشگاههای همکار تهیه شده بود.
این گزارش بر تقویت زیرساختهای پژوهشی و آموزشی در علوم پایه تأکید داشت و پیشنهادهایی برای ارتقای جایگاه ایران در این حوزه ارائه داد.
وی به همکاری دانشگاههای برتر کشور در این بخش اشاره کرد و گفت که گزارشهای ارسالی از این دانشگاهها در جمعبندی نهایی لحاظ شده است. نسخه روزآمد شده این بخش نیز ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در حوزه تعلیم و تربیت، گزارش یکپارچه دانشگاه فرهنگیان، شورای عالی آموزش و پرورش و ستاد تحول آموزش و پرورش شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد. این گزارش با دو رویکرد عدالت و کیفیت در آموزش و پرورش، بر ضرورت تحول در نظام آموزشی، تقویت زیرساختهای تربیتی و ارتقای کیفیت آموزش تأکید داشتند.
امانی طهرانی دبیر شورای عالی آموزش و پرورش به همراه رعنایی، نمایندگان این بخش، به تشریح اقدامات پیشنهادی برای بهبود نظام آموزشی کشور پرداختند و بر اهمیت همافزایی بین نهادهای آموزشی تأکید کردند. و نسخه به روز شده و تلاش برای همراستایی این سند و سند ترمیم شده تحول آموزش و پرورش مورد تاکید قرار گرفت.
در حوزه سلامت، با توجه به نامه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، گزارش اولیه کنار گذاشته شد و نسخه جدید بخش سلامت نقشه جامع علمی کشور توسط محققی معاون علمی فرهنگستان علوم پزشکی ارائه شد.
وی افزود که این گزارش با مشارکت گسترده اعضای فرهنگستان علوم پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی تهیه شده و بر اصول اعتقادی، عدالت در سلامت و ارتقای مراقبتهای اولیه سلامت و پیشگیری از بیماری متمرکز است. مقرر شد که این نسخه مانند سایر بخشهای روزآمدشده برای شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شود.
در پایان، مخبر دزفولی از باقری مقدم و بخشهای مرتبط خواست تا با تلفیق نظرات مطرحشده و دریافت دیدگاههای دیگر کارشناسان، تدوین بخشهای تفصیلی سند را پیگیری کنند.
این جلسه با ارائه پیشنهادات برای بهبود زیرساختها، تقویت علوم پایه، تحول در نظام تعلیم و تربیت و سلامت به پایان رسید. قرار شد گزارشهای نهایی برای اعضا جلسه ارسال و پس از جمعبندی نظرات اصلاحی در شورای راهبردی آتی، برای بررسی و تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شوند.
نظر شما