به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبدلی صبح شنبه در هجدهمین جشنواره انار نادری بادرود با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کشاورزی، تاریخی و گردشگری این منطقه اظهار کرد: جشنواره انار تنها یک رویداد مناسبتی نیست، بلکه می‌تواند فرصتی برای هم‌اندیشی مسئولان، شناسایی دقیق ظرفیت‌ها و پیگیری مسائل و مطالبات مردم منطقه باشد.

وی با بیان اینکه بادرود از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه‌های مختلف برخوردار است، افزود: برگزاری چنین رویدادهایی باید زمینه‌ای برای طرح مسائل اساسی منطقه و رسیدن به راهکارهای عملی باشد تا نتیجه آن در برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجرایی سال‌های آینده نمود پیدا کند.

فشار بر منابع آبی کشاورزی بادرود را با چالش روبه‌رو کرده است

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت منابع آبی و خشکسالی دشت‌های بادرود گفت: طی دهه‌های گذشته، برداشت‌های بی‌رویه و برخی تصمیم‌ها و بی‌تدبیری‌ها موجب شده است منابع آب زیرزمینی منطقه تحت فشار جدی قرار گیرد و امروز دشت‌های بادرود با مشکلات قابل توجهی مواجه باشند.

عبدلی ادامه داد: نمی‌توان انتظار داشت کشاورزی منطقه با همان شیوه‌های گذشته ادامه پیدا کند، بلکه شرایط کنونی ایجاب می‌کند برای آینده این بخش، تصمیم‌های اساسی و مبتنی بر مطالعات کارشناسی اتخاذ شود.

وی نبود الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آبی را یکی از چالش‌های مهم منطقه دانست و تصریح کرد: مجموعه جهاد کشاورزی باید نقش فعال‌تری در آموزش، هدایت و توانمندسازی کشاورزان ایفا کند و بهره‌گیری از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و گروه‌های کارشناسی برای ارائه راهکارهای کاربردی ضروری است.

نماینده مردم در مجلس افزود: مشکلات کشاورزی تنها با تدوین برنامه حل نمی‌شود و فاصله میان برنامه‌های نوشته‌شده و آنچه در میدان عمل اجرا می‌شود، باید کاهش یابد.

وی تأکید کرد: برنامه‌های خوبی ممکن است روی کاغذ تدوین شوند، اما آنچه برای مردم و کشاورزان اهمیت دارد، نتیجه عملی این برنامه‌هاست و باید نقشه راهی مشخص، اجرایی و متناسب با شرایط منطقه در اختیار داشت.

ضرورت مقابله تخصصی با آفت مگس مدیترانه‌ای

عبدلی با اشاره به مشکلات باغداران و شیوع آفت مگس مدیترانه‌ای در باغ‌های انار منطقه اظهار کرد: حفاظت از محصول انار به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های شاخص بادرود، نیازمند توجه و نظارت بیشتر دستگاه‌های متولی و ارائه راهکارهای تخصصی برای کنترل این آفت است.

وی افزود: اعتبارات حوزه کشاورزی نیز باید به‌صورت هدفمند و کارشناسی‌شده هزینه شود و هر برنامه و طرحی از پشتوانه اجرایی برخوردار باشد تا منابع اختصاص‌یافته به نتایج ملموس و مؤثر برای منطقه منجر شود.

نماینده مردم نطنز در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، اشتغال و بیکاری را از دیگر دغدغه‌های منطقه عنوان کرد و گفت: باید برای استفاده از ظرفیت جوانان و فارغ‌التحصیلان برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد و از توان علمی و تخصصی نیروی انسانی برای ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه منطقه بهره گرفت.

گردشگری ظرفیتی برای معرفی هویت تاریخی بادرود است

عبدلی همچنین با اشاره به پیشینه تاریخی و ظرفیت‌های گردشگری بادرود خواستار توجه بیشتر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به این منطقه شد و افزود: تقویت زیرساخت‌های گردشگری و اختصاص اعتبارات هدفمند می‌تواند زمینه معرفی بهتر ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی بادرود و رونق اقتصادی منطقه را فراهم کند.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور، بر اهمیت حفظ همبستگی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای پیشرفت تأکید کرد و گفت: مردم و مسئولان باید با اتکا به توانمندی‌ها و نقاط قوت کشور، مسیر توسعه و پیشرفت را دنبال کنند.

نماینده مردم در مجلس ابراز امیدواری کرد که هجدهمین جشنواره انار نادری بادرود، علاوه بر معرفی محصول و ظرفیت‌های منطقه، به فرصتی برای هم‌افزایی بیشتر میان مسئولان و فعالان محلی و پیگیری عملی مسائل کشاورزی و توسعه‌ای بادرود تبدیل شود.

جشنواره انار، پیوندی میان کشاورزی و گردشگری است

مصطفی فاطمی، مدیرکل گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز در این مراسم با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی بادرود، جشنواره انار را نمادی از هویت و اصالت مردم این منطقه دانست و اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بادرود، احساس تعلق و دلبستگی مردم به سرزمین، تاریخ و هویت فرهنگی خود است.

وی افزود: مردم بادرود به پیشینه تاریخی و تمدنی منطقه خود افتخار می‌کنند و همین هویت ریشه‌دار، سرمایه‌ای ارزشمند و وجه تمایز این منطقه به شمار می‌رود که می‌تواند در مسیر توسعه گردشگری مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی با اشاره به برگزاری مستمر جشنواره انار طی ۱۸ سال گذشته گفت: این رویداد ریشه در فرهنگ بومی و فصل برداشت یکی از محصولات شاخص منطقه دارد و می‌تواند ظرفیت‌های کشاورزی، میراث فرهنگی و گردشگری بادرود را در کنار یکدیگر معرفی کند.

فاطمی ادامه داد: جشنواره انار بادرود فرصتی برای تبدیل یک محصول بومی به نمادی برای معرفی منطقه در سطح ملی است و برگزاری رویدادهای فرهنگی و محلی، نقش مؤثری در شناساندن جاذبه‌های تاریخی و تمدنی هر منطقه دارد.

وی با بیان اینکه بادرود از جاذبه‌های متعدد تاریخی، فرهنگی و تمدنی برخوردار است، تأکید کرد: معرفی هرچه بیشتر این ظرفیت‌ها و پیوند دادن آن‌ها با رویدادهای بومی مانند جشنواره انار می‌تواند به رونق گردشگری و تقویت هویت محلی کمک کند.

مدیرکل گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی در پایان از برگزارکنندگان و دست‌اندرکاران هجدهمین جشنواره انار نادری بادرود قدردانی کرد و بر تداوم برگزاری رویدادهایی که زمینه معرفی فرهنگ، محصولات و ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور را فراهم می‌کند، تأکید کرد.