https://mehrnews.com/x3dCsm ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۴۴ کد مطلب 7011965 استانها اصفهان استانها اصفهان ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۴۴ برگزاری آئین سنتی سرگرموئه در شهر بادرود نطنز کاشان- آئین سنتی سرگرموئه عصر یکشنبه در شهر بادرود نطنز برگزار شد. دریافت 17 MB فیلمبردار: حسن نصیرکیان کد مطلب 7011965 کپی شد مطالب مرتبط شورای عالی ثبت با ثبت ملی ۹۶ اثر تاریخی استان اصفهان موافقت کرد تعیین تکلیف ثبتی ۱۰۰ اثر تاریخی اصفهان در نشست دو روزه شورای ملی نماینده نطنز: احیای کشاورزی بادرود بدون نقشه راه علمی ممکن نیست برچسبها نطنز کاشان میراث فرهنگی
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