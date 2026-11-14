به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، عباس قنبری باغستان، معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان، از مستثنی شدن دانشجویان بین‌المللی از محدودیت‌های ورود به مناطق ممنوعه به‌عنوان نخستین اقدام زیرساختی و تسهیلگر در مسیر جذب دانشجویان خارجی یاد کرد.

به گفته او، پیش از این، محدودیت ورود اتباع خارجی به برخی مناطق کشور مانع بهره‌گیری دانشگاه‌های بزرگ و برخوردار از ظرفیت‌های مناسب آموزش عالی در این مناطق از امکان جذب دانشجوی بین‌المللی می‌شد.

معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان افزود: با پیگیری سازمان امور دانشجویان و هماهنگی با دستگاه‌های ذیربط، رفع این محدودیت، زمینه را برای استفاده از ظرفیت‌های گسترده‌تر آموزش عالی کشور در جذب دانشجویان خارجی فراهم کرده است.

حذف بروکراسی زائد اداری برای ورود و خروج دانشجویان خارجی

قنبری باغستان، گفت: اقدام زیرساختی و تسهیل‌گر سازمان در مسیر جذب دانشجویان بین‌الملل درج مهر ورود متضمن خروج و مراجعت مکرر است.

به گفته وی در گذشته دانشجویان خارجی وقتی وارد کشور می‌شدند تنها حق چهاربار خروج از کشور را داشتند و از آنجایی که بسیاری از دانشجویان بین‌الملل از کشورهای همسایه هستند، محدودیت زیادی در خروج از کشور داشتند

وی افزود: این محدودیت خروج باعث می‌شد که دانشجویان بین‌الملل برای هربار خروج از کشور نیازمند این باشند که مهر تایید را از سازمان امور دانشجویان برای خروج از کشور بگیرند.

قنبری افزود: دراقدام جدید سازمان امور دانشجویان دانشجوی خارجی یک بار مهر خروج می‌گیرد و با این مهر می‌تواند برای هر تعداد که بخواهد از کشور خارج شود و به کشور برگردد.

وی تاکید کرد: این اقدام باعث شد یک بوروکراسی طولانی و ایجاد صف‌های اداری برداشته شود.