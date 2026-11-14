به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات انتخابی کشتی آزاد نونهالان جامعه کارگری شهرستان جویبار در چارچوب طرح ملی «نبض محله» ظهر شنبه با حضور ۷۰ ورزشکار در سالن ورزشی حاجی‌زاده پایان یافت.

این رقابت‌ها با هدف شناسایی استعدادهای نوظهور کشتی، توسعه ورزش در محلات و گسترش فرهنگ پهلوانی و نشاط اجتماعی، با مشارکت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان جویبار، هیئت کشتی این شهرستان و هیئت ورزش‌های کارگری مازندران برگزار شد.

در این دوره از مسابقات، ۷۰ کشتی‌گیر نونهال از باشگاه‌های مختلف جویبار در ۹ وزن به مصاف یکدیگر رفتند و توانایی‌های فنی خود را در رقابت‌هایی نزدیک و پرشور به نمایش گذاشتند.

سیدعلی‌اصغر حسینی‌شیروانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در حاشیه این مسابقات با اشاره به جایگاه ویژه جویبار در پرورش قهرمانان کشتی کشور، توسعه ورزش پایه و حمایت از استعدادهای نوجوان و نونهال را از ضرورت‌های تقویت زیرساخت‌های ورزش قهرمانی دانست.

وی همچنین بر نقش ورزش محله‌محور در افزایش نشاط اجتماعی، تقویت مشارکت عمومی و ترویج فرهنگ پهلوانی در جامعه کارگری تأکید کرد.

در پایان این رقابت‌ها، نفرات اول و دوم هر وزن به مسابقات استانی کشتی جامعه کارگری مازندران راه یافتند تا در مرحله بعدی با نمایندگان سایر شهرستان‌ها رقابت کنند.

بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، تیم برتر رقابت‌های استانی به مسابقات کشوری جامعه کارگری اعزام خواهد شد. همچنین کشتی‌گیران منتخب جویبار تمرینات آماده‌سازی خود را برای حضور در این مرحله آغاز می‌کنند.

طرح ملی «نبض محله» با محوریت توسعه فعالیت‌های ورزشی و اجتماعی در محلات، بستری برای شناسایی ظرفیت‌های ورزشی، افزایش مشارکت اجتماعی و تقویت نشاط و همبستگی میان خانواده‌ها و نسل جوان فراهم می‌کند.

شهرستان جویبار به‌عنوان یکی از قطب‌های شناخته‌شده کشتی کشور، همواره در پرورش استعدادها و معرفی قهرمانان ملی و بین‌المللی این رشته ورزشی نقش‌آفرین بوده است.