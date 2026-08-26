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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹

آغاز اجرای طرح ملی «نبض محله» همزمان با هفته دولت در کرمان

آغاز اجرای طرح ملی «نبض محله» همزمان با هفته دولت در کرمان

کرمان- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمان با اشاره به آغاز هفته دولت، از اجرای طرح ملی «نبض محله» در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ابراهیمی، پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز اجرای طرح ملی «نبض محله» همزمان با هفته دولت گفت: توسعه ورزش همگانی در محلات، با هدف افزایش نشاط اجتماعی و کاهش آسیب‌ها، از اولویت‌های حوزه فرهنگی و اجتماعی است.

وی با بیان اینکه رویکرد اصلی این طرح، بردن ورزش به متن زندگی مردم و محلات است، افزود: این طرح با هدف توسعه ورزش همگانی، افزایش تحرک بدنی و مشارکت عموم مردم، به‌ویژه جامعه کار و تولید و خانواده‌های آنان، اجرا می‌شود.

وی با اشاره به نقش چندوجهی ورزش، تصریح کرد: ورزش همگانی علاوه بر ارتقای سلامت جسمی، در افزایش نشاط اجتماعی، کاهش آسیب‌ها و تقویت مشارکت در محلات نقش کلیدی دارد و باید به عنوان یک ابزار سیاستگذاری اجتماعی دیده شود.

مدیرکل تعاون کرمان با اشاره به ظرفیت بالای این استان در حوزه ورزش کارگری، افزود: از مجموعه‌های ورزشی کارگران، امکانات واحدهای تولیدی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای اجرای این طرح استفاده خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: هفته دولت فرصتی برای خدمت‌رسانی ملموس و نشاط‌آفرین به مردم است و طرح «نبض محله» با جدیت در محلات استان دنبال می‌شود.

کد مطلب 6928524

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