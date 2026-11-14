به گزارش خبرنگار مهر، معاملات بازار سهام در روز شنبه ۲۳ آبان در شرایطی دنبال شد که شاخص کل بورس تهران با کاهش ۷۳ هزار و ۲۶۶ واحدی معادل ۰.۸۷ درصد، به سطح ۸ میلیون و ۳۵۴ هزار و ۳۵ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با افت ۳ هزار و ۳۴۱ واحدی، معادل ۰.۱۴ درصد کاهش یافت و در ارتفاع ۲ میلیون و ۳۵۳ هزار و ۹۱ واحد ایستاد.

افت هم‌زمان شاخص کل و هم‌وزن نشان می‌دهد فشار منفی معاملات تنها به چند نماد بزرگ محدود نبوده است؛ هرچند شدت افت شاخص کل بیشتر بود. شاخص آزاد شناور نیز ۱.۰۴ درصد کاهش یافت و شاخص بازار اول با افت ۱.۱۳ درصدی، عملکرد ضعیف‌تری نسبت به شاخص بازار دوم با کاهش ۰.۱۴ درصدی ثبت کرد.

در جریان معاملات امروز، ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی به ۵۳ هزار و ۶۰۴ میلیارد تومان رسید و در مقابل، ۴ هزار و ۵۲۹ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از این بخش خارج شد. صندوق‌های درآمد ثابت نیز با خروج یک‌هزار و ۱۲۹ میلیارد تومان پول مواجه شدند.

با وجود خروج سنگین نقدینگی حقیقی، در پایان معاملات ۲۶۳ نماد در صف خرید به ارزش ۶ هزار و ۷۲ میلیارد تومان قرار داشتند. در سمت مقابل، ۱۵۰ نماد با ارزشی معادل ۲ هزار و ۵۷۸ میلیارد تومان صف فروش تشکیل دادند. بنابراین ارزش صف‌های خرید همچنان بیش از دو برابر صف‌های فروش بود، اما این برتری نتوانست مانع افت شاخص‌های اصلی بازار شود.

فملی و فارس بیشترین فشار را بر شاخص بورس وارد کردند

بررسی اثر نمادها بر شاخص کل نشان می‌دهد فملی با اثر منفی ۴۲ هزار و ۲۵۷ واحدی بیشترین نقش را در افت امروز بورس داشت. فارس نیز با اثر منفی ۱۷ هزار و ۶۹۳ واحدی در جایگاه بعدی قرار گرفت. وبملت و تاصیکو نیز به‌ترتیب ۴ هزار و ۴۳۶ و ۳ هزار و ۷۹۱ واحد از شاخص کل کاستند.

در سوی دیگر، فولاد با اثر مثبت ۴ هزار و ۶۷۶ واحدی، وغدیر با ۴ هزار و ۱۷۶ واحد و شپنا با ۳ هزار و ۶۸۱ واحد، بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل داشتند؛ با این حال، اثر منفی فملی و فارس برآیند شاخص را در محدوده منفی نگه داشت.

فولاد، شپنا، وبملت، شپدیس، فملی، شتبریز و شبندر از جمله نمادهای پرتراکنش بورس در معاملات امروز بودند.

افت شاخص کل فرابورس هم‌زمان با خروج پول از سهام

در بازار فرابورس نیز شاخص کل با کاهش ۵۲۷ واحدی معادل ۰.۷۵ درصد به سطح ۷۰ هزار و ۳۰۵ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن فرابورس نیز ۰.۲۲ درصد افت کرد و در ارتفاع ۴۳۹ هزار و ۶۰۵ واحد قرار گرفت.

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص فرابورس، آریا با اثر منفی ۱۲۵ واحدی، کگهر با ۱۱۲ واحد، مارون با ۹۵ واحد و فزر با ۸۵ واحد بیشترین تأثیر کاهنده را ثبت کردند. در مقابل، شرانل با اثر مثبت ۵۴ واحدی، ومپنا با ۴۹ واحد و نیشکر با ۳۱ واحد بخشی از افت شاخص را جبران کردند.

سیمکات، فنقره، شکیمیا، فپردیس، وسرمایه، فزر و لبن نیز در شمار نمادهای پرتراکنش فرابورس قرار گرفتند.

در مجموع، بازار سهام در معاملات شنبه با وجود ارزش بالاتر صف‌های خرید نسبت به صف‌های فروش، تحت تأثیر افت نمادهای بزرگی همچون فملی و فارس و خروج بیش از ۴.۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی حقیقی، روزی منفی را پشت سر گذاشت. افت شاخص‌های کل و هم‌وزن بورس و فرابورس نیز نشان داد که فشار فروش به بخش‌های مختلف بازار تسری داشته است.