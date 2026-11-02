به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات روز دوشنبه، ۱۱ آبان، با افت محدود ۵ هزار واحدی به کار خود پایان داد؛ این در حالی است که شاخص در ساعات ابتدایی معاملات تا ۶۳ هزار واحد کاهش یافته و حتی کانال ۷.۵ میلیون واحد را نیز از دست داده بود. با این حال، در ادامه معاملات و هم‌زمان با جمع‌آوری تدریجی صف‌های فروش، شاخص توانست بار دیگر به کانال ۷.۶ میلیون واحد بازگردد و در سطح ۷ میلیون و ۶۴۹ هزار واحد تثبیت شود.

در مقابل، شاخص کل هم‌وزن که معاملات امروز را در محدوده منفی آغاز کرده بود، در نهایت با رشد ۹ هزار واحدی همراه شد و به سطح ۲ میلیون و ۱۷۵ هزار واحد رسید. مثبت شدن این شاخص در شرایطی رقم خورد که بخشی از تقاضای بازار به سمت سهام شرکت‌های کوچک‌تر و نمادهای غیرشاخص‌ساز حرکت کرده بود.

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل، فملی به‌تنهایی حدود ۳۰ هزار واحد اثر مثبت بر نماگر اصلی بازار داشت. در سوی مقابل، نمادهای فارس، شپنا و شبندر از جمله نمادهایی بودند که با اثرگذاری منفی، مانع رشد بیشتر شاخص شدند.

پس از فملی، نمادهای زشک، داروند، غزنجان، تاصیکو و تابان در فهرست نمادهای پرتراکنش قرار گرفتند.

از سوی دیگر، ارزش کل بازار سهام که در جریان معاملات روز گذشته به محدوده ۲۱ هزار همت عقب‌نشینی کرده بود، بار دیگر به کانال ۲۲.۱ هزار همت بازگشت. ارزش کل معاملات بازار در روز جاری به ۲۸۱.۱ همت رسید و ارزش معاملات خرد نیز ۳۴.۹ همت ثبت شد.

خروج نقدینگی از سهام و ورود به صندوق‌های درآمد ثابت

جریان نقدینگی حقیقی‌ها در معاملات امروز همچنان از احتیاط سرمایه‌گذاران حکایت داشت. در مجموع، هزار و ۴۱۲ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی خارج شد؛ در مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت میزبان هزار و ۱۱۴ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی بودند.

صندوق‌های اهرمی نیز که قرار است از شنبه ۱۶ آبان با دامنه نوسان مثبت و منفی ۶ درصد فعالیت کنند، در معاملات امروز با خروج ۱۸ میلیارد تومان پول حقیقی مواجه شدند. این صندوق‌ها در آستانه اجرای دامنه نوسان جدید، همچنان در کانون توجه معامله‌گران قرار دارند.

در بازار صندوق‌های کالایی، صندوق‌های طلا و نقره طی دو ساعت و نیم ابتدایی معاملات امروز در مجموع ۶۲ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی جذب کردند. با این حال، بازدهی این صندوق‌ها در معاملات روز جاری کمتر از یک درصد مثبت بود.

پالایشی‌ها و معدنی‌ها در صدر خروج پول حقیقی

بررسی صنایع بورسی از تداوم خروج نقدینگی حقیقی از برخی گروه‌های بزرگ بازار حکایت دارد. در این میان، گروه پالایشی با خروج ۷۸۰ میلیارد تومان بیشترین میزان خروج پول را به ثبت رساند. پس از آن، گروه معادن فلزی با ۴۰۵ میلیارد تومان، گروه فلزات اساسی با ۳۳۱ میلیارد تومان و صنعت دارویی با ۲۵۶ میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

همچنین صندوق‌های سهامی نیز با خروج ۱۷۶ میلیارد تومان پول حقیقی مواجه شدند.

در سمت مقابل، گروه حمل‌ونقل با جذب ۱۴۳ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی بیشترین ورود پول را تجربه کرد. پس از آن، گروه سیمانی با ۱۲۲ میلیارد تومان و گروه ساخت دستگاه‌های برقی با ۶۱ میلیارد تومان ورود پول حقیقی همراه شدند.

رشد ۳۴۰ واحدی شاخص فرابورس

در بازار فرابورس نیز برخلاف افت محدود شاخص کل بورس، نماگر اصلی با رشد ۳۴۰ واحدی همراه شد و در ارتفاع ۶۵ هزار و ۵۵۰ واحد ایستاد.

ارزش کل معاملات فرابورس در پایان معاملات امروز ۲۵۲ همت بود که از این میزان، ۹.۱ همت به معاملات سهام، ۲.۶ همت به معاملات اوراق مالی اسلامی و ۲۱۹.۸ همت به عملیات بازار باز اختصاص داشت.