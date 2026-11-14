به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر، ظهر شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند کلاهبرداری اینترنتی و پولشویی در استان خبر داد و جزئیات اقدامات تخصصی پلیس فتا برای کشف این پرونده را تشریح کرد.

وی اظهار کرد: در پی پیگیری‌های تخصصی و اقدامات هوشمندانه نیروهای پلیس فتا در استان لرستان، اعضای یک باند کلاهبرداری اینترنتی که با هدف پولشویی فعالیت می‌کردند، شناسایی شدند و با هماهنگی قضائی به دام پلیس افتادند.

شناسایی باند سه‌نفره کلاهبرداری اینترنتی

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به ترکیب اعضای این باند افزود: این گروه متشکل از دو زن و یک مرد بود که با استفاده از روش‌های کلاهبرداری در فضای مجازی، مبالغی را از شهروندان دریافت می‌کردند.

سردار هاشمی‌فر ادامه داد: مأموران پلیس فتا با انجام بررسی‌ها و پیگیری‌های تخصصی، فعالیت این افراد را شناسایی کرده و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، اعضای باند را دستگیر کردند.

خرید طلا برای پولشویی وجوه حاصل از کلاهبرداری

وی با تشریح شیوه فعالیت متهمان تصریح کرد: اعضای این باند پس از دریافت مبالغ از شهروندان از طریق روش‌های کلاهبرداری اینترنتی، برای پاکسازی وجوه حاصل از جرم و پولشویی، اقدام به خرید طلا از واحدهای طلافروشی می‌کردند.

فرمانده انتظامی استان لرستان با بیان اینکه این افراد از خرید طلا برای جابه‌جایی و پنهان‌سازی منشأ مبالغ حاصل از فعالیت مجرمانه استفاده می‌کردند، گفت: اقدامات تخصصی پلیس در نهایت به شناسایی و دستگیری اعضای این گروه منجر شد.

گردش مالی بیش از ۱۰۰ میلیارد ریالی پرونده

سردار هاشمی‌فر با اشاره به ابعاد مالی این پرونده خاطرنشان کرد: برآورد اولیه از مجموع مبالغ کلاهبرداری‌های انجام‌شده توسط اعضای این باند، بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال است.

وی تأکید کرد: شناسایی این باند در پی اقدامات تخصصی و هوشمندانه پلیس فتا و با هماهنگی قضائی انجام شده است.

توصیه پلیس به شهروندان برای مقابله با کلاهبرداری‌های سایبری

فرمانده انتظامی لرستان در پایان با تأکید بر ضرورت هوشیاری شهروندان در برابر مجرمان سایبری، از مردم خواست هنگام انجام فعالیت‌های اینترنتی و مواجهه با موارد مشکوک در فضای مجازی، دقت و احتیاط لازم را داشته باشند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا مواجهه با هرگونه فعالیت مشکوک در فضای مجازی، موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ یا با مراجعه به مراکز پلیس فتا اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای بررسی و پیگیری انجام شود.