به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ابراهیم‌زاده در نخستین نشست ستاد سالگرد عروج خونین امام مجاهد شهید که صبح امروز (شنبه، ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵) برگزار شد، با اشاره به مأموریت‌ها و پیشینه‌ی فعالیت دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: این دفتر از سال ۱۳۸۱ به فرمان رهبر شهید زیرنظر فرزندان ایشان تشکیل شد و مأموریت‌هایی برعهده گرفت که پس از شهادت ایشان نیز مأموریت های گذشته و جدید محوله با جدیت بیشتری دنبال می شود.



وی با اشاره به سازوکار شکل‌گیری ستاد سالگرد افزود: با توجه به اهمیت برگزاری مراسم سالگرد و تجربه‌های گذشته، جناب حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود خامنه‌ای ریاست محترم دفتر حفظ و نشر اندیشه و آثار امام شهید در راستای ماموریت ذاتی این دفتر، با صدور احکامی ستادی را برای پیگیری این موضوع مهم تشکیل و در متن احکام محورهایی را برای پیگیری اعضای ستاد مشخص نمودند.



ابراهیم‌زاده با اشاره به استقبال و اعلام آمادگی افراد و مجموعه‌های مختلف برای مشارکت در برگزاری مراسم سالگرد گفت: این ستاد ماهیتی مردمی دارد و هر فرد، نهاد، سازمان و مجموعه‌ای از مردم ایران باید در این حرکت مشارکت داشته باشد. مردم ایران خود را نسبت به شخصیت و مجاهدت‌های رهبر شهید مدیون می‌دانند و هر یک می‌توانند به سهم خود در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.



رئیس حوزه ریاست دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب با تأکید بر ضرورت تبیین ابعاد داخلی و بین‌المللی شهادت رهبر انقلاب تصریح کرد: تأثیر خون‌های پاک ریخته‌شده و عظمت مجاهدت‌های صورت‌گرفته باید در عرصه داخلی و بین‌المللی به نتیجه‌ای نمایان در مسیر پیروزی حق بر باطل منجر شود. باید از ظرفیت حقانیت و مظلومیت رهبر شهید و خانواده‌ی ایشان و خون پاک دیگر شهدا برای تبیین این حقیقت و رساندن پیام آن به جهانیان بهره گرفت.



وی با بیان اینکه مأموریت ستاد صرفاً به برگزاری مراسم در روز سالگرد محدود نمی‌شود، اظهار داشت: هدف این است که با هماهنگی و هم‌افزایی ظرفیت‌های موجود، طراحی برنامه هایی میان‌مدت و بلندمدت است تا یاد، اندیشه و مجاهدت‌های رهبر شهید در جامعه زنده و ماندگار بماند. در همین راستا، کمیته‌هایی نیز ذیل ستاد تشکیل شده است که در بخش‌های تخصصی مانند حوزه بین‌الملل، تولید آثار فرهنگی هنری و مسائل رسانه‌ای کار را دنبال خواهند کرد.



وی همچنین با اشاره به ضرورت توجه به مناسبت‌های مرتبط در طراحی برنامه‌های سالگرد خاطرنشان کرد: در برنامه‌ریزی‌های این ایام باید به تاریخ‌هایی همچون ۱۷ اسفند، سالروز انتخاب رهبر معظم انقلاب مدظله‌العالی، و مناسبت‌های پیش و پس از آن، از جمله ۲۲ بهمن، توجه شود.



ابراهیم‌زاده همچنین بر انجام برنامه‌ریزی‌های لازم برای بهره‌مندی از ظرفیت معنوی حسینیه‌ی امام خمینی رحمت‌الله علیه در محل شهادت رهبر انقلاب قدس‌الله نفسه‌الزکیه تا سالگرد تأکید کرد و گزارشی از اقدامات انجام‌شده در این زمینه در دفترحفظ و نشر آثار امام مجاهد شهید قدس‌الله نفسه‌الزکیه ارائه کرد.