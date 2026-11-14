به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی بعد از ظهر شنبه در نخستین نشست تخصصی تشریح عملکرد دوساله نمایندگی خود که با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و اصحاب رسانه در سالن ابن‌سینا برگزار شد، اظهار کرد: در دو سال گذشته بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار و تجهیزات پزشکی برای حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم جذب شده که بخشی از این امکانات در مرکز استان مستقر شده و به مردم سایر شهرستان‌ها نیز خدمات‌رسانی می‌کند.

وی با اشاره به تأمین تجهیزات تخصصی درمانی افزود: دستگاه ام‌آرآی، سی‌تی‌اسکن ۱۶ اسلایس و ماموگرافی از جمله تجهیزات تأمین‌شده است که دستگاه ماموگرافی در شهرستان گناوه مستقر شده است. همچنین بیش از ۱۰۰ قلم تجهیزات پزشکی با همکاری سازمان انرژی اتمی و در قالب مسئولیت‌های اجتماعی این سازمان به استان اختصاص یافته است.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی، مانیتورینگ علائم حیاتی، سیستم لاپاروسکوپی، رادیوگرافی پرتابل، اکوسونوگرافی داپلر، ماشین بیهوشی و دستگاه اتوآنالایزور را از دیگر امکانات تأمین‌شده عنوان کرد و گفت: پیگیری برای استقرار یک دستگاه بسیار ارزشمند دیگر نیز به نتیجه رسیده و این دستگاه حداکثر تا سه ماه آینده در بوشهر مستقر خواهد شد.

پورکبگانی راه‌اندازی نخستین مرکز درمان دیابت با فناوری پلاسمای سرد در استان را از دیگر دستاوردها دانست و افزود: این مرکز با همکاری سازمان انرژی اتمی و در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی این سازمان راه‌اندازی شده است.

وی در ادامه از اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل بیمارستان مادر و کودک بوشهر خبر داد و بیان کرد: ۱۰۰ میلیارد تومان از محل مسئولیت‌های اجتماعی صنعت نفت برای این پروژه اختصاص یافته که ۷۰ میلیارد تومان آن جذب شده است. همچنین در جریان بازدید نایب‌رئیس اول مجلس از استان، ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر با تعهد شرکت ملی نفت ایران برای تکمیل این بیمارستان در نظر گرفته شد.

پورکبگانی از اختصاص شش دستگاه آمبولانس به مراکز درمانی حوزه انتخابیه خبر داد و گفت: در سفر وزیر بهداشت به بوشهر نیز پیشنهاد تأمین ۲۰ آمبولانس دیگر مطرح شد که بر اساس توافق انجام‌شده، تأمین هزینه آن با مشارکت ۵۰ درصدی وزارت بهداشت و ۵۰ درصدی استانداری دنبال می‌شود.

وی همچنین به پرداخت حدود ۱۵ میلیارد تومان برای رفع نواقص مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی، پیگیری تأمین اعتبار ملی برای احداث مرکز تخصصی اعصاب و روان و اختصاص سالانه پنج میلیارد تومان برای تقدیر از پرستاران اشاره کرد و افزود: اعتبار هدیه روز پرستار امسال نیز به حساب دانشگاه علوم پزشکی واریز شده است.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم درباره سایر طرح‌های درمانی گفت: مولدسازی زمین ۲۱۰۰ متری شرکت نفت در خیابان امام خمینی (ره) مقابل دادگستری برای تأمین منابع خرید زمین، احداث و تجهیز درمانگاه جدید شرکت نفت در دستور کار قرار گرفته است. همچنین سازمان تأمین اجتماعی با درخواست اختصاص اعتبار برای نوسازی درمانگاه مبعث بوشهر موافقت کرده است.

انتقاد از تصمیمات دولت در حوزه آرد و سوخت

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از تصمیمات اخیر دولت در حوزه تأمین آرد و سوخت اظهار کرد: برخی تصمیمات در این حوزه‌ها بدون هماهنگی لازم با مجلس و اطلاع‌رسانی شفاف اتخاذ شده و نگرانی‌هایی درباره نحوه مدیریت کالاهای اساسی ایجاد کرده است.

وی با اشاره به محدودسازی سهمیه آرد نانوایی‌ها افزود: نمایندگان مجلس از این تصمیم اطلاع قبلی نداشتند و مسئولان اجرایی باید درباره دلایل و پیامدهای آن پاسخگو باشند.

پورکبگانی همچنین با اشاره به حضور مسئولان وزارت نفت در کمیسیون اصل نود گفت: توضیحات ارائه‌شده درباره سیاست‌های جدید سوخت و حذف کارت‌های سوخت جایگاه‌ها، ابهامات نمایندگان را برطرف نکرده است. حتی برای نمایندگان عضو کمیسیون انرژی نیز توجیهات قانع‌کننده‌ای درباره ضرورت اجرای این سیاست‌ها ارائه نشده است.

وی با انتقاد از برخی اظهارنظرها درباره عرضه بنزین سوپر با قیمت ۱۱۰ هزار تومان تصریح کرد: دعوت مردم به خرید بنزین با چنین قیمتی از سوی مسئولانی که با مشکلات معیشتی اقشار مختلف جامعه فاصله دارند، قابل تأمل است.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در پایان خواستار بازگشت دولت به اجرای دقیق قانون شد و تأکید کرد: تصمیم‌گیری درباره کالاهای اساسی و سوخت باید با شفافیت، پاسخگویی و هماهنگی با مجلس انجام شود و شرایط اقتصادی و معیشتی مردم در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد.