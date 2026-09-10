خدمات درمانی در دیلم ارتقا می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر برای رسیدگی به مطالبات حوزه سلامت، مبلغ هفت میلیارد تومان به حساب دانشگاه علوم پزشکی بوشهر واریز شد.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی افزود: این اعتبار مستقیماً برای رفع چالش‌های عملیاتی بیمارستان حضرت بقیه الله الاعظم (عج) و مرکز بهداشت شهرستان دیلم در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: هدف از این تخصیص اعتبار، تمرکز بر سه محور حیاتی بازسازی و تعمیر آمبولانس‌های شهرستان جهت تضمین سرعت و کیفیت امدادرسانی؛ بهبود سیستم برق‌رسانی و تعمیر ژنراتورهای بیمارستان برای جلوگیری از قطعی خدمات در شرایط حساس؛ و سوم، تعمیر آسانسورها و رفع مشکلات تجهیزاتی همچون سیستمهای رایانه ای جهت تسهیل تردد بیماران و بهبود روند امور اجرایی است.

پورکبگانی در پایان تأکید کرد: از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی انتظار می‌رود این اعتبار را با سرعت و دقت در مسیر تعیین شده صرف کنند.