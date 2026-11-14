به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، پرویز سروری، در حاشیه بازدید از مراکز زنجیره تامین مواد غذایی و کالاهای اساسی سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، از مهار تورم در کالاهای اساسی و گسترش این طرح به سراسر کشور خبر داد؛ طرحی که به گفته او، توانسته دسیسه‌های دشمن در حوزه اقلام مصرفی را خنثی کند.

وی با اشاره به بازدیدهای نظارتی خود از مجموعه‌های مرتبط با این طرح در شهرداری تهران گفت: بر اساس وظایف نظارتی شورای شهر تهران، از مجموعه‌های شهروند، شهرزاد و سازمان میادین بازدید شد و خوشبختانه این اطمینان وجود دارد که شهرداری بتواند این طرح را با قاطعیت اجرایی کند.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه به زودی شاهد افزایش تعداد کالاهای مشمول از ۱۲ به ۱۵ مورد خواهیم بود ابراز امیدواری کرد که تا پایان طرح در طول ۶ ماه آینده اقلام کالاهای مشمول به ۱۷ مورد افزایش یابد. هم اکنون هم دپوی کالاها و هم توزیع آن با قوت در حال انجام است و همه ظرفیت‌ها و برنامه ریزی‌های این کار بزرگ فراهم شده است.

سروری با اشاره به استقبال دیگر نقاط کشور از این ابتکار شهری، از ملی شدن و فراگیر شدن این طرح در استان‌های مختلف خبر داد و بیان کرد: از حمایت‌های دولت در توسعه این اقدامات قدردانی می‌کنم. در حال حاضر استانداران و مدیران شهری کلانشهرهای مختلف به شدت طالب برگزاری و پیاده‌سازی این الگو هستند.

نایب رئیس شورای شهر تهران مهم‌ترین دستاورد این طرح از نگاه مدیریت شهری را پاسخ مؤثر به تقاضا و کنترل تورم در اقلام کلیدی دانست و یادآور شد: نه تنها افزایش قیمتی در این کالاها نمی‌بینیم، بلکه شاهد کاهش‌هایی در بعضی از اقلام نیز هستیم.

وی در پایان گفت: این موفقیت نشان می‌دهد که اجرایی کردن این طرح می‌تواند جلوی سوءاستفاده‌ها و افزایش‌های کاذب قیمت‌ها را بگیرد و ما را به خنثی‌سازی موج تورمی که به عنوان دسیسه دشمن ما را تهدید می‌کرد، امیدوار سازد.