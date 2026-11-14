به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ماجد منابی عصر امروز شنبه در آئین رونمایی از کتاب ستارگان جنوب بیان کرد: هنگامی که یک هنرمند قصد خلق اثر دارد به دنبال سوژه می گردد؛ در انقلاب اسلامی به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی دست هنرمندان ما از سوژه های واقعی پر شده است.

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی خوزستان گفت: سوژه یابی باید دقیق تر شود و هنرمندان خوزستانی باید هنر خود را در مسیر معرفی سوژه های سرزمین خود به خصوص مفاخر خوزستانی به کار ببرند و سبب معرفی رخداد و مفاخر استان به عالم شوند.

وی با بیان اینکه حوزه هنری خوزستان با این اقدام که عنوان زیبا هم برای آن برگزیده شده، به معرفی مفاخر می پردازد، تصریح کرد: حوزه هنری، نهاد کتابخانه ها، آموزش و پرورش، کانون پرورشی فکری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تبلیغات اسلامی و دیگر بخش های فرهنگ باید پای کار بیایند و به مفاخری که در کتاب گردآوری شده اند بپردازند. آموزش و پرورش خوزستان قول مساعد داده به عنوان قطعه ای از پازل در به ثمر رسیدن پای کار باشد.

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی خوزستان عنوان کرد: بیش از ۲۲۳ نقطه فعال در استان داریم لذا یکی از مکان های معرفی مفاخر کتابخانه ها هستند اما متاسفانه در استان از کتابخانه ها تنها به عنوان سالن مطالعه استفاده می شود در حالی که این حداقل ماموریت است.

حجت‌الاسلام منابی با تاکید بر اینکه کتابخانه باید پاتوق فرهنگی و محل ترویج فرهنگ باشد، ادامه داد: کودکان و نوجوان ها باید کتاب هایی را که توانایی خواندن ندارند و مفاخر را در قالب داستان بشناسند.

وی تاکید کرد: کتاب ستارگان جنوب باید آغاز حرکتی باشد که در نهایت به ساخت، تولید و ایجاد آثاری بر مبنای سوژه های واقعی خوزستان تبدیل شود.