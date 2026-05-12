به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ماجد منابی سرپرست جدید اداره کل کتابخانه‌های خوزستان عصر امروز سه‌شنبه در آئین معارفه خود با اشاره به آیه شریفه «أَلا بِذِکرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلوبُ» اظهار کرد: محور اصلی فعالیت‌های فرهنگی باید بر پایه یاد خدا، اخلاص در نیت و خدمت صادقانه به مردم باشد.

سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی خوزستان افزود: هر اقدامی که پیوند خود را با رضایت الهی از دست بدهد، ماندگاری نخواهد داشت و بر همین اساس تلاش خواهیم کرد برنامه‌های این اداره‌کل با رویکرد خدامحوری، هم‌افزایی و مسئولیت‌پذیری دنبال شود.

وی با اشاره به خاطرات دوران کودکی خود در نخلستان‌های اهواز ادامه داد: پیگیری مستمر در اجرای برنامه‌ها همانند جریان آب در مسیر آبیاری نخل‌ها است و همان‌گونه که آب باید بدون مانع به ریشه درخت برسد، برنامه‌های فرهنگی نیز باید با پیگیری میدانی و همراهی مدیران شهرستانی تا رسیدن به نتیجه ادامه یابد.

منابی بر ضرورت همدلی و حرکت جمعی در مسیر توسعه فرهنگی تأکید کرد و گفت: تدوین نقشه راه مشترک برای اداره‌کل از اولویت‌های اصلی ما خواهد بود تا برنامه‌ها با مشارکت کارشناسان و مدیران شهرستانی طراحی و اجرا شود.

سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی خوزستان هم‌سویی با سیاست‌های کلان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور را از اصول مهم برنامه‌های پیش رو دانست و بیان کرد: این هم‌سویی باید متناسب با ظرفیت‌ها و ویژگی‌های بومی استان شکل گیرد تا بتوان از توان فرهنگی خوزستان به بهترین شکل استفاده کرد.

در بخش پایانی این آئین، لیلا بذرکار سرپرست پیشین اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی خوزستان گزارشی از اقدامات انجام شده در دوره هشت‌ماهه مسئولیت خود ارائه کرد و با اشاره به ۲۵ سال سابقه خدمت در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، از همراهی همکاران و حمایت‌های دبیرکل نهاد قدردانی کرد.