https://mehrnews.com/x3dC4k ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸ کد مطلب 7011033 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸ اجتماع ۲۵۹ شبانه مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب ارومیه - در تداوم شب های مقاومت ملی مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب در موج ۲۵۹ در خیابان تجمع کردند. دریافت 30 MB کد مطلب 7011033 کپی شد مطالب مرتبط دویست و پنجاه و نهمین اجتماع شبانه مردم سنندج حضور دشمن شکن مردم لنگرود در شب دویست و پنجاه و نهم دویست و پنجاه و نهمین حضور مردم آستانه در تجمعات دویست و پنجاه و نهمین راهپیمایی شبانه مردم لاهیجان در خیابان برچسبها بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی ارومیه
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