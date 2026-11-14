به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم اختردانش، شامگاه شنبه، در تجمع شبانه مردم لاهیجان با بیان اینکه دشمنان از این بغض و کینه ما بیشتر از موشک ها و سلاح های ما ترس دارند، اظهار کرد: مردم ما ۹ ماه است که بعد از شهادت قائد امت، مبعوث شدند و ایکاش این مردم در برهه های حساس تاریخ حضور داشتند تا شیعه واقعی را نشان می‌دادند.

کارشناس مذهبی در ادامه با بیان اینکه در این نبرد آمریکا کار بجایی نخواهد برد، گفت: از شهید حاج قاسم سلیمانی یاد گرفتیم که اگر تمام دنیا هم دست به دست هم دهند، شیعه همیشه پیروز خواهد بود.

وی ادامه داد: امروز آمریکا شیطان اکبر است ولی بازهم خیلی ضعیف است. زمانی بود که کسی جرات نمی‌کرد به آمریکا چپ نگاه کند ولی امروز پیر، جوان، کوچک، دانشجوی، طلبه و هر قشری مشت خود را گره می کند و بر دهان آمریکا می‌زند.

اختردانش با اشاره به اینکه هزینه سازش با استکبار بسیار بالا است، بیان کرد: وضعیت امروز ونزوئلا که منابع آن توسط آمریکا غارت می شود، یک نمونه از اثرات سازش است.

حجت الاسلام اختردانش در پایان با بیان اینکه شیعه فاطمی باید نگاهش بین المللی و جهانی باشد، تاکید کرد: شهدای بزرگی مثل مصطفی احمدی روشن، احمد متوسلیان، حسین سلامی، علی اکبر شیرودی، علی چیت سازیان و ... با همین نگاه و با خستگی ناپذیری برای این سرزمین جانفشانی کردند.