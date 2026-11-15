به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل شیخ حسینی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰۲۳۸ واحد صنفی دارای پروانه کسب در شهرستان لاهیجان فعالیت می کنند، اظهار کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته در یک بازه سه ماهه، شناسایی و ساماندهی واحد های فاقد پروانه کسب صورت خواهد گرفت.

وی در ادامه به برخی از اقدامات در ۱۵ روز گذشته اشاره کرد و گفت: ۹۸۵ مورد بازرسی از واحد های صنفی صورت گرفته و ۲۴۳ مورد اخطار صادر شده است.

رئیس اتاق اصناف لاهیجان در این مورد ادامه داد: ۲۴ مورد ارسال پرونده تخلف صنفی به واحد تعزیرات حکومتی، پلمب ۱۱ واحد صنفی فاقد پروانه و پرداخت برخی بدهی ها از جمله برخی اقدامات صورت گرفته است.

شیخ حسینی یکی از مهم ترین اقدامات انجام شده در این دوره را ساماندهی بازنگری در ساختار اداری اتاق اصناف با هدف تسهیل و کم شدن بروکراسی اداری دانست و گفت: در همین راستا کلیه مراحل مربوط به صدور، تمدید و اصلاح پروانه کسب از ابتدا تا انتها در محل اتاق اصناف و به صورت کاملا رایگان برای متقاضیان و بازاریان انجام خواهد شد.

رئیس اتاق اصناف شهرستان لاهیجان در پایان به ساعت کاری کسبه شهرستان لاهیجان اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه در کمیسیون نظارت شهرستان مصوب شده که در نیمه اول سال ساعت ۱۲ شب و در نیمه دوم سال ۱۱:۳۰ شب باشد، به کمک روسای ادارات، هیئت رئیسه و فرماندهی انتظامی تلاش می کنیم که ساعت جدید کاری کسبه مشخص شود.