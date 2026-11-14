https://mehrnews.com/x3dC53 ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۲:۰۴ کد مطلب 7011068 استانها گلستان استانها گلستان ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۲:۰۴ گالیکش در موج ۲۵۹ تجمعات شبانه رنگ همدلی گرفت گالیکش- مردم گالیکش با حضور در تجمع شبانه، بار دیگر صحنهای از همبستگی و همراهی را در شهر رقم زدند. دریافت 14 MB کد مطلب 7011068 کپی شد مطالب مرتبط جایزه روایت پیشرفت به دنبال شناسایی مسیر حل مسئله در کتابهاست دویست و پنجاه و نهمین شب تجمعات زنجانیها در میدان دفاع از وطن اجتماع شبانه تبریز در اعلام همبستگی با ملت مظلوم فلسطین تداوم اجتماع حماسی و پرچم گردانی مردم ولایتمدار محلات در شب ۲۵۹ مقاومت چراغ عهد در شب ۲۵۹ سرزمین آفتاب روشن است دویست و پنجاه و نهمین شب تجمعات مردم کرج اختردانش: دشمن از بغض و کینه مردم بیشتر از موشکهای ما میترسد برچسبها گلستان گالیکش تجمع مردمی
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