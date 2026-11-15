به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ حواله پنج ارز شامل دلار، یورو، درهم، یوآن و روبل برای روز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد.

بر اساس جدول منتشرشده، نرخ حواله هر دلار آمریکا یک میلیون و ۹۲۰ هزار و ۹۱۶ ریال تعیین شده است.

نرخ حواله هر یورو نیز ۲ میلیون و ۱۱۷ هزار و ۳۰۳ ریال اعلام شده و هر درهم امارات ۵۲۳ هزار و ۵۴ ریال قیمت‌گذاری شده است.

همچنین نرخ حواله هر یوآن چین در این جدول ۲۸۷ هزار و ۸۹۲ ریال درج شده و نرخ حواله هر روبل روسیه نیز ۲۳ هزار و ۳۸۳ ریال تعیین شده است.