به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۱۴۰۵ طی نوبت عصر پنجشنبه ۷ آبان و صبح و عصر روز جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵ در ۳۵ حوزه، ۴۴ رشته و ۱۲ مجموعه امتحانی و تعداد ۵۷ هزار و ۷ داوطلب برگزار شده است.

با توجه به درخواست برخی از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۱۴۰۵ مبنی بر اعطای فرصت مجدد جهت تصحیح معدل خود، سامانه تصحیح معدل از امروز ۲۴ آبان در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی فعال شده است و داوطلبان متقاضی می توانند با وارد کردن کد رهگیری خود، نسبت به تصحیح معدل اقدام کنند.

همچنین داوطلبان متقاضی سهمیه رزمندگان و ایثارگران دقت کنند به منظور الف- اطلاع از دریافت تاییدیه از ارگان مذکور توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی و یا ب- حذف این سهمیه برای افرادی که فاقد این سهمیه بوده و درخواست حذف آن و تغییر به سهمیه آزاد را داشته اند، می توانند از امروز ۲۴ آبان ۱۴۰۵ به سامانه جهت رویت توسط گروه الف، و حذف برای گروه ب مراجعه کنند.

مرکز سنجش آموزش پزشکی فقط بر اساس تاییدیه صادره ازمراجع اعلام شده برای سهمیه رزمندگان و ایثارگران اقدام کرده و در هیچ یک از مراحل این سهمیه دخیل نیست، لذا در این رابطه مسئولیتی ندارد.از هر گونه مراجعه به این مرکز خودداری شود.

در صورت محرز شدن این امر که داوطلب واجد شرایط این سهمیه نبوده و این سهمیه را انتخاب کرده باشد می تواند به لغو قبولی و اعمال سایر مقررات مربوط منجر شود.