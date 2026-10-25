کارت آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی ۱۴۰۵ منتشر شد؛ الزام ویرایش معدل

به گزارش خبرنگار مهر، کارت ورود به جلسه به همراه آدرس حوزه امتحانی آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۱۴۰۵ امروز سوم آبان ماه ۱۴۰۵ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در دسترس داوطلبان قرار گرفت.

آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۱۴۰۵ طی نوبت عصر روز پنجشنبه ۷ آبان، صبح و عصر روز جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵ در ۳۵ حوزه، ۴۴ رشته و ۱۲ مجموعه امتحانی برگزار خواهد شد.

گشایش درب ورود حوزه برای نوبت صبح ساعت ۷:۳۰ و نوبت عصر ساعت ۱۳:۳۰ است. شروع آزمون نوبت صبح راس ساعت ۹ صبح و نوبت عصر راس ساعت ۱۵ عصر است. مدت زمان پاسخگوئی به سوالات کلیه رشته ها ۱۶۰ دقیقه است.

کارت ورود به جلسه به همراه آدرس حوزه امتحانی آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۱۴۰۵ از امروز سوم آبان تا ۸ آبان ماه ۱۴۰۵ به صورت اینترنتی از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir بعداز ثبت معدل نهایی، به همراه برگه راهنما قابل دریافت است.

داوطلب باید کارت خود را پرینت گرفته و به همراه داشته باشد. در محل برگزاری آزمون، دریافت کارت و ویرایش معدل امکانپذیر نیست.

از ورود داوطلبان فاقد کارت ورود به جلسه و کارت ملی یا شناسنامه عکسدار، به جلسه آزمون ممانعت به عمل خواهدآمد. هیچگونه مدرک شناسایی بجز کارت ملی و شناسنامه قابل پذیرش نبوده و از ورود به جلسه آزمون ممانعت خواهد شد.

افرادی که کد رهگیری خود را فراموش کرده اند، صفحه اصلی سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی/ کارشناسی ارشد/ ارشد، از قسمت فراموشی کد رهگیری مطابق تصویر ارائه شده در اطلاعیه اقدام کرده و سپس با استفاده از کد رهگیری، مراحل دریافت کارت را انجام دهند.

افرادی که ثبت نام را در زمان مقرر انجام داده و کد رهگیری دریافت کرده اند، در صورتیکه موفق به دریافت کارت از سامانه نشوند، درخواست خود را (کد ملی الزاماً درج شود) سریعا در قسمت سیستم پاسخگویی- ارسال درخواست- دسته بندی پشتیبانی سایت ارسال کنند تا واحد ذیربط بررسی لازم را بعمل آورد.

جهت دریافت کارت به آدرس /- http://sanjeshp.irکارشناسی ارشد/ ارشد– ویرایش معدل/ دریافت کارت ورود به جلسه آزمون مراجعه شود.

داوطلب برای دریافت کارت در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی، ۲ مرحله زیر را به ترتیب باید انجام دهد:

مرحله اول:

الف - انتخاب گزینه ویرایش معدل/ دریافت کارت ورود به جلسه آزمون در صفحه اصلی

ب- وارد کردن کد رهگیری در صفحه باز شده.

ج- انتخاب گزینه ویرایش

د- در صفحه تصحیح معدل: ۱) انتخاب گزینه کارت آزمون برای تایید معدل و ادامه روند دریافت کارت. ۲) انتخاب گزینه ویرایش معدل جهت تصحیح آن و تصحیح مقطع کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته یا سایر مقاطع تحصیلی

هـ- گزینه ثبت نهایی

بسیار مهم: این مرحله (ویرایش معدل و مقطع تحصیلی) فقط همزمان با فعال بودن دریافت کارت، فعال خواهد بود و پس از اتمام زمان دریافت کارت، ویرایش معدل به هیچ عنوان امکانپذیر نیست.

همانگونه که قبلاً در دفترچه راهنمای ثبت نام اعلام شده، معدل ثبت شده در این مرحله ملاک عمل مرکز سنجش آموزش پزشکی است. هرگونه مغایرت معدل و احراز تخلف، می تواند به لغو قبولی و اعمال سایر مقررات مربوط منجر شود.

مرحله دوم

پس از اتمام و ثبت نهایی مرحله قبلی، دریافت کارت و برگه راهنما فعال شده و داوطلب می تواند کارت خود را دریافت کند. فردی که در دو گروه ثبت نام کرده باشد دو کارت (به همراه برگه راهنما) را همزمان دریافت خواهد کرد.

زمان، نوبت برگزاری آزمون و آدرس حوزه امتحانی روی کارت ورود به جلسه آزمون، درج شده است. داوطلب ملزم است جهت اطلاع از جزئیات حوزه آزمون به آدرس سامانه اینترنتی دانشگاه مراجعه کند.

طبق مفاد دفترچه راهنمای ثبت نام صفحه۲۲ بند ۱-۷، صفحه ۲۳ بند ۱۰-۲ و صفحه ۲۹ فرم ثبت نام؛ تغییر حوزه امتحانی یا رشته امتحانی به هیچ عنوان امکانپذیر نیست.

طبق مفاد دفترچه راهنمای ثبت نام، داوطلبان در این مرحله برای آخرین بار می توانند نسبت به تصحیح معدل و مقطع تحصیلی اقدام کنند.

متقاضیان استعداد درخشان بدون آزمون که الف) طبق بند ۱۱-۱۳ صفحه ۲۰ دفترچه راهنمای ثبت نام، با شرایط عادی یا با استفاده از سهمیه با آزمون، در جلسه آزمون شرکت می کنند، میبایست مراحل دریافت کارت را انجام دهند. ب) متقاضیانی که طبق بند مذکور تمایلی به شرکت در جلسه آزمون ندارند نیاز به دریافت کارت ورود به جلسه ندارند. ولی در صورت لزوم بایستی معدل خود را تصحیح کنند.

داوطلبان فقط مجازند همراه خود: کارت ورود به جلسه، کارت ملی و یا شناسنامه عکسدار، مداد، پاک کن و ماسک (و فقط برای ۲ رشته مشخص شده ماشین حساب ساده) داشته باشند.

داوطلبان متقاضی سهمیه رزمندگان و ایثارگران دقت کنند بر اساس استعلام صورت گرفته از سازمان های ذیربط، تاییدیه سهمیه برخی از متقاضیان از آن مراجع توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی دریافت نشده است. بدین منظور روی کارت ورود به جلسه آزمون متقاضی این سهمیه، تایید یا عدم تایید درج شده است.

با توجه به اتمام استعلام، به منظور مساعدت به این افراد فرصتی داده می شود تا نسبت به تایید سهمیه خود اقدام کنند. لازم است این افراد حداکثر تا ۱۳ آبان ۱۴۰۵ مجدداً به مرجع نهایی اعلام شده در جدول صفحه ۱۱ و ۱۲ دفترچه راهنمای ثبت نام مراجعه کرده و از آن مرجع درخواست کنند سهمیه مورد تاییدشان را حداکثر تا ۲۰ آبان ۱۴۰۵ توسط آن سازمان به مرکز سنجش آموزش پزشکی ارسال کنند.

مسئولیت عدم تایید یا عدم دریافت تاییدیه تا تاریخ فوق، به عهده داوطلب بوده و این مرکز در این رابطه مسئولیتی ندارد. در صورتیکه سهمیه رزمندگان و ایثارگران مورد تایید سازمان صادرکننده که حداکثر تا تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۵ توسط این مرکز دریافت شود، در کارنامه علمی درج خواهد شد. از هر گونه مراجعه به این مرکز خودداری شود.

* در صورت محرز شدن این امر که داوطلب واجد شرایط این سهمیه نبوده و این سهمیه را انتخاب کرده باشد می تواند به لغو قبولی و اعمال سایر مقررات مربوط منجر شود.

داوطلبان متقاضی سهمیه استعداد درخشان (با آزمون حاضر در جلسه آزمون و بدون آزمون) دقت کنند مجدد فرصت ثبت نام و ویرایش سهمیه استعداد درخشان طبق جدول اعلامی فعال خواهد شد. افرادی که ثبت نام این مرحله یا ویرایش لازم را انجام ندهند، امکان استفاده از این سهمیه را از دست خواهند داد و متعاقباً اقدامی میسر نخواهد بود.

متقاضیان واجد شرایط طبق ضوابط اعلام شده، که اخیرا واجد شرایط سهمیه بدون آزمون شده و قبلاً ثبت نام آزمون را انجام نداده و فاقد کد رهگیری هستند، باید هزینه ثبت نام را پرداخت کرده و کد رهگیری را دریافت کنند. سپس ثبت نام مرحله استعداد درخشان را انجام دهند.

داوطلبان دانشگاه آزاد اسلامی واجد شرایط لازم است برای بقیه مراحل طبق اطلاعیه ها، الزاماً با واحد خود هماهنگی کنند و در صورت داشتن هر گونه سوال از واحد خود درخواست کنند تا با واحد استعداد درخشان معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در سازمان مرکزی تهران هماهنگی لازم صورت گیرد.

بسیار مهم: الف) افرادی که ثبت نام مرحله استعداد درخشان با آزمون را انجام دهند، تایید نهایی این سهمیه و اعمال آن در کارنامه نهایی اعلام خواهد شد. ب) افرادی که ثبت نام سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون را انجام دهند به هنگام انتخاب رشته محل، فرم مخصوص سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون برای این افراد فعال خواهد شد.

تایید نهایی این سهمیه و اعمال آن به هنگام اعلام نتایج نهایی اعلام خواهد شد.

زمانبندی مراحل آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۵

- توزیع کارت ورود به جلسه آزمون: ۳ تا ۷ آبان ۱۴۰۵

- برگزاری آزمون (نوبت عصر پنجشنبه ۷ آبان - نوبت های صبح و عصر روز جمعه ۸ آبان)

- زمان اعلام کلید اولیه، مهلت ارسال اعتراضات و اعلام کلید نهایی انتهای دفترچه سوال آزمون اعلام خواهد شد.

- تمدید ثبت نام مرحله استعداد درخشان و ویرایش: ۹ تا ۱۰ آبان ۱۴۰۵

- زمان مراجعه متقاضیان واجد شرایط استفاده از آیین نامه استعداد درخشان (با آزمون و بدون آزمون) به دانشگاه محل تحصیل. (در خصوص مراجعه حضوری یا غیر حضوری با دانشگاه هماهنگ شود): ۱۱ و ۱۲ آبان

- مهلت ارسال اسامی واجدین شرایط استفاده از آیین نامه استعداد درخشان (با آزمون وبدون آزمون) توسط دانشگاه محل تحصیل به مرکز سنجش آموزش پزشکی: ۱۶ تا ۲۰ آبان

- آخرین مهلت دریافت اسامی تایید شده سهمیه رزمندگان از ارگان های صادر کننده تایدییه سهمیه رزمندگان: ۲۰ آبان

- اعلام کارنامه علمی - قرارگیری دفترچه انتخاب رشته محل در سامانه: هفته دوم آذر

- انجام انتخاب رشته محل (کلیه داوطلبان مجاز و سهمیه استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون): هفته دوم آذر

- اعلام اسامی متقاضیان دانشگاه شاهد به هنگام انتخاب رشته محل اعلام خواهد شد

- برگزاری مرحله دوم متقاضیان دانشگاه شاهد به هنگام انتخاب رشته محل اعلام خواهد شد

اعلام اسامی نهایی پذیرفته شدگان – کارنامه نهایی- ثبت نام پذیرفته شدگان در دانشگاه ها به هنگام انتخاب رشته محل اعلام خواهد شد.

زمانبندی نوبت برگزاری آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ به تفکیک رشته ها

آزمون در حوزه های امتحانی دانشگاه های علوم پزشکی، اراک، اردبیل، ارومیه، اصفهان، اهواز، ایلام، ایران، بندرعباس، بوشهر، بجنورد، بیرجند، تبریز، تهران، زاهدان، زنجان، سمنان، شهرکرد، شهیدبهشتی، شیراز، قزوین، قم، کاشان، کرمان، کرمانشاه، کردستان، گلستان، گناباد، گیلان، لارستان، لرستان، مازندران، مشهد، همدان، یاسوج، یزد برگزار می شود.