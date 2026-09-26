به گزارش خبرنگار مهر، فرصت مجدد جهت ثبت نام جدید یا تصحیح کلیه اطلاعات بجز کد ملی و ارسال مدارک برای داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ رشته های علوم پزشکی از امروز ۴ مهر آغاز می شود و این فرصت تا از ۶ مهرماه ۱۴۰۵ ادامه دارد.

با توجه به برگزاری آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی در روزهای ۷ و ۸ آبان ماه ۱۴۰۵ این فرصت به هیچ عنوان تمدید دیگری نخواهد بود.

در تمام مدت زمان ثبت نام، تصحیح و ویرایش امکانپذیر است. با توجه به احتمال قطعی برق یا اختلال در شبکه اینترنت، داوطلبان ثبت نام را در ساعات اولیه انجام داده و به روز پایانی موکول نکنند.

داوطلبان به شرح زیر بعد از مطالعه کامل دفترچه راهنمای ثبت نام و اطلاعیه های بعدی، می توانند نسبت به ثبت نام جدید یا ویرایش یا تکمیل مدارک در زمان یاد شده اقدام کنند:

الف- موفق به ثبت نام نشده اند ،افرادی که فقط یک رشته امتحانی ثبت نام کرده و متقاضی رشته امتحانی دوم نیز هستند.

مطابق با مصوبه هیئت وزیران، هزینه ثبت نام برای هر نوبت امتحانی در مرحله تمدید، مبلغ ۱۴,۸۵۰,۰۰۰ ریال معادل یک میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار تومان، خواهد بود.

ب- افرادی که نیاز به تصحیح و ویرایش کلیه اطلاعات بجز کد ملی و مدارک خود یا ارسال مدارک جدید دارند (نیاز به پرداخت هزینه نیست).

ج- هزینه ثبت نام را پرداخت کرده و از بانک مربوطه کد پیگیری پرداخت موفقیت آمیز را دریافت کرده اند، ولی به دلیل اتمام مهلت ثبت نام و یا دلایل دیگر، نتوانسته اند ثبت نام کنند. این افراد با وارد کردن کد ملی می توانند ثبت نام را انجام دهند.

در حال حاضر تصحیح رشته و حوزه امکانپذیر است. پس از اتمام ثبت نام و ویرایش، به هیچ عنوان اطلاعات ثبت نام، رشته امتحانی و حوزه امتحانی تغییر نخواهد کرد.

تاکید می شود پس از اتمام ثبت نام نهایی و قبل از اتمام مهلت ثبت نام و ویرایش، از فرم ثبت نام پرینت گرفته شده و کلیه اطلاعات بررسی شود تا اگر اطلاعاتی که داوطلب نادرست وارد کرده، تصحیح شود. بنابراین بعد از آخرین ویرایش، آخرین فرم ثبت نام نهایی که نهایی ترین تاریخ ویرایش در بالای آن درج شده به عنوان فرم ثبت نام داوطلب، ملاک عمل مرکز سنجش آموزش

پزشکی است. لذا تاکید می شود این فرم جهت ارائه در مواقع لزوم نگهداری شود.

متقاضیان سهمیه استعداد درخشان ضمن مطالعه کامل دفترچه راهنمای ثبت نام ۱۴۰۵ (بخصوص صفحات ۱۸ تا ۲۱ و ۲۴ تا ۲۶)، پس از ثبت نام در آزمون و دریافت کد رهگیری باید نسبت به ثبت نام مرحله استعداد درخشان، اقدام کنند. لازم است بقیه مراحل را ضمن رعایت جدول زمانبندی زیر و اطلاعیه های بعدی که در سامانه قرار می گیرد، انجام دهند.

با عنایت به اعلام مراجع ذیربط در خصوص تغییرات احتمالی در رشته محل و یا ظرفیت های پذیرش، مراتب در تاریخ ۴ مهرماه ۱۴۰۵ توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی اطلاع رسانی خواهد شد.

در صورت ایجاد هر گونه تغییر در روند موجود و یا ابلاغ جدید، بلافاصله مراتب از سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی اطلاع رسانی خواهد شد.

زمان بندی آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ رشته های علوم پزشکی

- تمدید ثبت نام – امکان ویرایش: ۴ تا ۶ مهرماه ۱۴۰۵

- زمان مراجعه متقاضیان واجد شرایط استفاده از آیین نامه استعداد درخشان (با آزمون و بدون آزمون) به دانشگاه محل تحصیل در خصوص مراجعه حضوری یا غیر حضوری با دانشگاه هماهنگ شود: ۱۱ تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵

- اطلاعیه مربوط به برگزاری آزمون: ۳ آبان ماه ۱۴۰۵

- توزیع کارت ورود به جلسه آزمون ۳ تا ۷ آبان ماه ۱۴۰۵

- برگزاری آزمون (نوبت عصر پنجشنبه ۷ آبان و نوبت های صبح و عصر روز جمعه ۸ آبان ماه ۱۴۰۵)

- مهلت ارسال اسامی واجدین شرایط استفاده از آیین نامه استعداد درخشان (با آزمون و بدون آزمون)توسط دانشگاه محل تحصیل به مرکز سنجش آموزش پزشکی: ۱۶ تا ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۵