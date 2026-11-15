به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، انتخاب تابلو تبلیغاتی فروشگاه زمانی نتیجه بهتری دارد که قاب، نوع تابلو، ابعاد، پیام، نور، هزینه و شرایط نصب با هم بررسی شوند. پیش از پرداخت بیعانه، هدف تبلیغ، فاصله دید و بودجه نگهداری را روی کاغذ بنویسید و از سازنده نمونه مشابه بخواهید. برای مشاوره بیشتر می توانید با کارشناسان ما در مجموعه فلزات کریمی تماس حاصل بفرمایید.

ممکن است مشتری هر روز از مقابل مغازه شما بگذرد، اما نام آن را به خاطر نسپارد. گاهی مشکل از محصول یا موقعیت مغازه نیست؛ تابلویی که خوانده نمی شود یا با فضای فروشگاه هماهنگ نیست، فرصت دیده شدن را می گیرد. انتخاب تابلو تبلیغاتی فروشگاه باید با محل نصب، فاصله دید و نوع فعالیت هماهنگ باشد. برای مثال، لایت باکس فریم لس می تواند تصاویر تبلیغاتی را با حاشیه کم نمایش دهد، اما برای هر محل نصبی بهترین گزینه نیست. پیش از ثبت سفارش، این هفت اشتباه را بشناسید تا برای تابلویی کاربردی هزینه کنید.

۱. انتخاب قاب لایت باکس نامناسب با نوع تابلو

قاب فقط دور تصویر قرار نمی گیرد؛ به نگهداری سازه، ظاهر نهایی و شیوه نصب مربوط است. قاب نامتناسب حتی با چاپ باکیفیت هم نتیجه مطلوبی ندارد. برخی خریداران فقط رنگ قاب را انتخاب می کنند.

هنگام انتخاب قاب چه مواردی را بررسی کنیم؟

پیش از خرید قاب لایت باکس، ابعاد، جنس پروفیل، محل نصب و تعداد دفعات تعویض پوستر را مشخص کنید. مدل های لولایی برای تعویض مکرر تصویر کاربردی هستند؛ در مقابل، برای ظاهری یکدست می توان مدل های کم حاشیه را بررسی کرد. اگر تابلو نزدیک در ورودی یا مسیر رفت و آمد قرار دارد، استحکام اتصالات و ایمنی نصب نیز مهم است. نمونه اجرا شده مشابه بخواهید. مثلا در فروشگاهی که هر هفته پوستر تخفیف عوض می شود، دسترسی آسان به تصویر مهم تر از تزئینات قاب است. در این حالت، درباره روش باز شدن قاب و ابزار لازم برای تعویض چاپ نیز سوال کنید.

۲. بی توجهی به نوع کسب و کار هنگام انتخاب تابلو تبلیغاتی فروشگاه

یک مدل تابلو برای تمام فروشگاه ها مناسب نیست. تابلویی که در فروشگاه پوشاک برای نمایش تصویر یک مجموعه جدید استفاده می شود، لزوما برای معرفی نام داروخانه یا نمایش قیمت های متغیر مناسب نخواهد بود. مدل محبوب بازار لزوما پاسخگو نیست.

ابتدا هدف را مشخص کنید: معرفی نام برند، نمایش عکس محصول، اطلاع رسانی تخفیف یا راهنمایی مشتری؟ اگر تصاویر مرتب تغییر می کنند، تعویض آسان چاپ اهمیت دارد. برای معرفی ثابت نام فروشگاه، خوانایی نوشته از فاصله دور اولویت بیشتری پیدا می کند. تابلو را براساس پیام انتخاب کنید، نه ظاهر مغازه مجاور.

۳. انتخاب ابعاد نامناسب و محل نصب اشتباه تابلو

تابلوی کوچک ممکن است از پیاده رو خوانده نشود و تابلوی بیش از حد بزرگ می تواند پنجره یا معماری سردر را بپوشاند. محل قرارگیری نیز به اندازه خود تابلو اهمیت دارد. تابلوی دور از مسیر نگاه رهگذران کمتر دیده می شود.

قبل از تایید اندازه تابلو چه کار کنیم؟

عرض سردر، فاصله تقریبی مخاطب تا تابلو و موانعی مانند درخت، ستون یا سایبان را بررسی کنید. اندازه نوشته را با فاصله مشاهده هماهنگ کنید و طرح را در اندازه واقعی روی کاغذ آزمایش کنید. محل نصب را از دو جهت خیابان بررسی کنید. اگر تابلو بالای ورودی قرار می گیرد، مطمئن شوید سایبان، شاخه درخت یا تابلوهای همسایه نوشته را نمی پوشانند. عکس گرفتن از مسیر واقعی رفت و آمد، این مانع ها را بهتر نشان می دهد.

۴. طراحی شلوغ و ناخوانا برای تابلو تبلیغاتی

وقتی نام، شماره تماس، شعار و خدمات همزمان نوشته شوند، مخاطب همه را نمی خواند. فونت پیچیده و رنگ های مشابه مشکل را بیشتر می کنند.

به جای انتقال همه اطلاعات، یک پیام اصلی انتخاب کنید. نام برند باید از عناصر فرعی واضح تر باشد. ترکیب رنگ نوشته و پس زمینه را با کنتراست کافی در نظر بگیرید و از فونت خوانا استفاده کنید. طرح را در ابعاد واقعی و از فاصله دید مشتری بررسی کنید. گاهی حذف یک جمله خوانایی را بهتر می کند.

۵. انتخاب نورپردازی ضعیف یا آزاردهنده برای تابلو فروشگاهی

نور کم باعث می شود تابلو هنگام غروب یا شب دیده نشود؛ نور شدید و نامتوازن نیز ممکن است چشم مخاطب را آزار دهد یا بخش هایی از تصویر را روشن تر نشان دهد. یکنواختی پخش نور نیز مهم است.

پیش از سفارش، نمونه روشن تابلو را ببینید و وجود لکه های روشن و بخش های تیره را بررسی کنید. رنگ نور باید با چاپ و هویت بصری فروشگاه هماهنگ باشد. برای نصب نزدیک شیشه، احتمال بازتاب نور را نیز در نظر بگیرید. برای فضای باز، حفاظت قطعات برقی از رطوبت را بررسی کنید. هدف، خوانایی راحت است؛ نه تولید روشن ترین تابلو در خیابان.

۶. انتخاب تابلو فقط بر اساس قیمت اولیه

دو تابلوی ظاهرا مشابه ممکن است از نظر کیفیت پروفیل، منبع تغذیه، چاپ و اتصالات تفاوت داشته باشند. انتخاب ارزان ترین پیشنهاد بدون بررسی مشخصات، احتمال هزینه تعمیر یا تعویض زودهنگام را افزایش می دهد. قیمت بالاتر هم تضمین کیفیت نیست.

از چند سازنده پیش فاکتور با مشخصات یکسان بخواهید. جنس بدنه، نوع روشنایی، شرایط ضمانت، هزینه نصب و دسترسی به قطعات مصرفی را مقایسه کنید. اگر تصاویر تبلیغاتی را ماهانه عوض می کنید، هزینه و زمان تعویض چاپ را هم حساب کنید. تصمیم درست بر اساس مجموع هزینه خرید و نگهداری گرفته می شود، نه فقط عدد روی فاکتور اول.

۷. نادیده گرفتن شرایط نصب و نگهداری تابلو

تابلویی که برای فضای داخلی طراحی شده ممکن است در برابر باران، تابش مستقیم خورشید یا باد مناسب نباشد. گاهی نیز محل نصب دسترسی به برق یا امکان سرویس آسان ندارد. اصلاح این مشکلات پس از ساخت پرهزینه است.

پیش از سفارش، از نصاب بخواهید محل را بررسی کند. نوع دیوار، جای اتصالات، مسیر سیم کشی، امکان تمیز کردن سطح تابلو و دسترسی برای تعویض تصویر باید مشخص باشد. درباره محدودیت های ساختمان و ضوابط محل نصب نیز پرس و جو کنید. پس از نصب، نظافت سطح و روشنایی را دوره ای بررسی کنید.

جمع بندی

انتخاب تابلو تبلیغاتی فروشگاه زمانی نتیجه بهتری دارد که قاب، نوع تابلو، ابعاد، پیام، نور، هزینه و شرایط نصب با هم بررسی شوند. پیش از پرداخت بیعانه، هدف تبلیغ، فاصله دید و بودجه نگهداری را روی کاغذ بنویسید و از سازنده نمونه مشابه بخواهید. برای مشاوره بیشتر می توانید با کارشناسان ما در مجموعه فلزات کریمی تماس حاصل بفرمایید.

سوالات متداول در مورد انتخاب تابلو تبلیغاتی

۱.برای مغازه کوچک چه تابلویی مناسب است؟

تابلویی با ابعاد متناسب، نوشته خوانا و بدون تزئینات اضافی مناسب تر است. انتخاب نهایی به محل نصب و نوع پیام بستگی دارد.

۲.آیا تابلو لایت باکس برای فضای بیرونی مناسب است؟

بعضی مدل ها مناسب فضای باز هستند، به شرط آنکه سازه و بخش های برقی برای شرایط محیطی طراحی و محافظت شده باشند.

۳.قبل از سفارش تابلو چه اطلاعاتی آماده کنیم؟

ابعاد محل نصب، هدف تبلیغ، فاصله دید، شرایط نور، بودجه و تعداد دفعات تغییر تصویر را مشخص کنید تا مقایسه پیشنهادها دقیق تر شود.

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