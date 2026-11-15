یادداشت مهمان- سعید شهرابی فراهانی، پژوهشگر حوزه امنیت ملی و تحولات ژئوپلیتیک: در معادلات پیچیده امنیتی منطقه، قدرت یک کشور تنها با شمار تسلیحات و تجهیزات نظامی آن سنجیده نمی‌شود؛ اراده ملی، توان پاسخ‌گویی، عمق راهبردی، ظرفیت تحمل فشار و امکان تغییر محاسبات طرف مقابل نیز از مؤلفه‌های اصلی قدرت هستند. در چنین چارچوبی، هشدار ایران درباره گشودن جبهه‌های جدید در صورت تکرار تجاوز را می‌توان پیامی فراتر از یک واکنش مقطعی ارزیابی کرد؛ پیامی مبنی بر اینکه هیچ طرفی نباید تصور کند می‌تواند با انتخاب زمان، مکان و شدت حمله، تمام ابعاد درگیری را تحت کنترل خود نگه دارد. منطق محوری این پیام آن است که آغاز جنگ، الزاماً به معنای تعیین سرنوشت آن نیست. طرفی که حمله را آغاز می‌کند، نمی‌تواند بدون درنظرگرفتن واکنش‌های احتمالی، هزینه‌های منطقه‌ای و پیامدهای راهبردی، نتیجه نهایی را از پیش تعیین کند.

۱. بازدارندگی فعال؛ ایران در جایگاه تعیین‌کننده هزینه‌های تجاوز

بازدارندگی مؤثر زمانی شکل می‌گیرد که طرف مقابل بداند هرگونه اقدام نظامی، با پاسخ و پیامدهایی روبه‌رو خواهد شد که ممکن است از محاسبات اولیه او فراتر برود. از این منظر، هشدار ایران درباره پاسخ گسترده‌تر در صورت حمله مجدد، بر اصل افزایش هزینه تجاوز استوار است. هدف چنین رویکردی آن است که تصمیم‌گیران دشمن نتوانند حمله احتمالی را اقدامی محدود، کم‌هزینه و فاقد پیامدهای بلندمدت تلقی کنند. اقتدار راهبردی ایران در این چارچوب، نه صرفاً در اعلام آمادگی برای مقابله، بلکه در ایجاد این محاسبه نهفته است که هر اقدام خصمانه می‌تواند مجموعه‌ای از پیامدهای نظامی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی به همراه داشته باشد.

البته قدرت بازدارندگی هنگامی بیشترین اثر را دارد که تهدیدها با توان واقعی، آمادگی دفاعی، انسجام تصمیم‌گیری و اراده روشن برای حفاظت از منافع ملی همراه باشند.

۲. جبهه‌های جدید؛ گسترش میدان محاسبات، نه الزاماً گسترش بی‌محابای جنگ

یکی از مهم‌ترین ابعاد هشدار ایران، اشاره به امکان فعال‌شدن جبهه‌های جدید در صورت استمرار جنگ است. این مفهوم از نظر راهبردی اهمیت دارد؛ زیرا نشان می‌دهد دامنه بحران الزاماً به همان جغرافیا و چارچوبی محدود نمی‌ماند که طرف مهاجم برای آن برنامه‌ریزی کرده است. گشودن جبهه‌های جدید می‌تواند در سطح راهبردی به معنای گسترش حوزه‌های فشار، تغییر محاسبات امنیتی و افزایش مسئولیت‌های دفاعی طرف مقابل باشد. در چنین شرایطی، برنامه‌ریزی برای یک عملیات محدود، با پیچیدگی‌های بیشتری روبه‌رو می‌شود. پیام ایران این است که استمرار تجاوز ممکن است قواعد درگیری را تغییر دهد و طرف مقابل را با شرایطی مواجه کند که از ابتدا برای آن طراحی نکرده است.

بااین‌حال، انتخاب هرگونه واکنش باید بر پایه ارزیابی دقیق منافع ملی، هزینه‌ها، پیامدهای منطقه‌ای و امکان کنترل بحران صورت گیرد. اقتدار واقعی، توان انتخاب زمان و شکل پاسخ متناسب است؛ نه گرفتارشدن در مسیری که طرف مقابل تعیین می‌کند.

۳. عمق راهبردی و توان ملی؛ مؤلفه‌های قدرت در یک بحران طولانی

در ارزیابی قدرت ایران، تمرکز صرف بر یک نبرد یا یک سامانه تسلیحاتی تصویر کاملی ارائه نمی‌دهد. موقعیت جغرافیایی، ظرفیت‌های دفاعی، منابع انسانی، زیرساخت‌های صنعتی، توان بازسازی و انسجام نهادی نیز در معادله قدرت نقش دارند. کشوری که بتواند ظرفیت‌های دفاعی خود را حفظ کند، در برابر فشارهای طولانی‌مدت تصمیم‌گیری منسجم داشته باشد و از منافع حیاتی خود حفاظت کند، امکان بیشتری برای تأثیرگذاری بر روند بحران خواهد داشت. از این منظر، ارزیابی آسیب‌پذیری طرف مقابل نیز باید جامع باشد. برتری در یک حوزه نظامی، لزوماً به معنای کنترل کامل پیامدهای سیاسی و اقتصادی جنگ نیست. در مقابل، هیچ کشوری نیز نباید توانایی‌های طرف دیگر را دست‌کم بگیرد.

قدرت راهبردی ایران زمانی بهتر نمایان می‌شود که توان دفاع، استمرار تصمیم‌گیری و حفظ ابتکار عمل در کنار یکدیگر قرار گیرند.

۴. «دست مرده»؛ اهمیت بازدارندگی و ضرورت تفکیک ادعا از واقعیت

طرح نام «دست مرده» در فضای رسانه‌ای، به دلیل ارتباط آن با بحث پاسخ هسته‌ای، توجه بسیاری را جلب می‌کند. این اصطلاح معمولاً به سامانه روسی «پریمیتر» اشاره دارد که در مباحث مربوط به تضمین پاسخ هسته‌ای در شرایط اختلال شدید در فرماندهی و کنترل مطرح می‌شود. از منظر راهبردی، اصل نهفته در این بحث آن است که طرف مقابل نباید تصور کند با واردکردن یک ضربه نخست می‌تواند همه ظرفیت‌های پاسخ‌گویی کشور هدف را از میان ببرد. بااین‌حال، باید میان اصل بازدارندگی، توان موشکی، سیاست هسته‌ای و وجود یک سامانه مشخص تمایز قائل شد. تاکنون شواهد مستقل و قابل اتکایی که فعال‌شدن سامانه‌ای مشابه «دست مرده» را در ایران اثبات کند، ارائه نشده است.

بنابراین، این ادعا را نباید واقعیتی قطعی تلقی کرد. قدرت ملی نیازی به بزرگ‌نمایی یا ادعاهای اثبات‌نشده ندارد. اقتدار پایدار زمانی شکل می‌گیرد که توانایی‌های واقعی کشور به‌درستی شناخته شوند و پیام‌های راهبردی بر پایه واقعیت‌های قابل ارزیابی استوار باشند.

۵. جنگ روانی و اراده ملی؛ میدان دیگری از رقابت راهبردی

در بحران‌های نظامی، جنگ روانی و عملیات رسانه‌ای نیز بخشی از رقابت میان طرف‌ها هستند. هر طرف می‌کوشد اراده خود را مستحکم، توانایی‌هایش را معتبر و هزینه‌های اقدام طرف مقابل را برجسته نشان دهد. در چنین فضایی، پیام‌های بازدارنده ایران می‌توانند با هدف جلوگیری از محاسبات اشتباه، تقویت اعتماد به توان دفاعی کشور و انتقال این مفهوم مطرح شوند که امنیت ایران موضوعی قابل چشم‌پوشی نیست. بااین‌حال، اثرگذاری این پیام‌ها به اعتبار آنها بستگی دارد. انتشار اطلاعات تأییدنشده درباره توان هسته‌ای یا سامانه‌های ناشناخته ممکن است به‌جای تقویت پیام، زمینه تردید درباره اعتبار سایر ادعاها را فراهم کند. در نتیجه، ترکیب اقتدار سیاسی، آمادگی دفاعی، ارتباطات راهبردی دقیق و مدیریت سنجیده بحران، می‌تواند پیام ایران را روشن‌تر و مؤثرتر سازد.

۶. سه مسیر پیش روی معادلات منطقه‌ای

مسیر نخست؛ تثبیت بازدارندگی: طرف‌های مقابل هزینه‌های حمله مجدد را بالا ارزیابی می‌کنند و از ورود به درگیری تازه خودداری می‌کنند. در این وضعیت، هدف اصلی بازدارندگی، جلوگیری از وقوع جنگ است.

مسیر دوم؛ درگیری محدود و پاسخ متقابل: حمله‌ای تازه با واکنش ایران روبه‌رو می‌شود و دامنه تنش افزایش می‌یابد. نتیجه به توان مدیریت بحران، محاسبات طرف‌ها و امکان جلوگیری از چرخه حملات متقابل وابسته خواهد بود.

مسیر سوم؛ تشدید گسترده بحران: تصمیم‌های متقابل، خطای محاسباتی یا گسترش ناخواسته درگیری، منطقه را وارد مرحله‌ای پرهزینه‌تر می‌کند. چنین وضعیتی می‌تواند پیامدهای امنیتی و اقتصادی گسترده‌ای داشته باشد و کنترل آن برای تمام طرف‌ها دشوارتر شود.

هیچ‌یک از این مسیرها را نمی‌توان صرفاً بر اساس لحن تهدیدها قطعی دانست. آنچه اهمیت دارد، آمادگی برای سناریوهای مختلف و حفظ امکان تصمیم‌گیری مستقل است.

نتیجه‌گیری؛ اقتدار ایران در توان دفاع، ابتکار عمل و جلوگیری از تحمیل اراده دشمن

هشدار درباره گشودن جبهه‌های جدید را می‌توان بیانگر تلاش ایران برای تقویت بازدارندگی و جلوگیری از تکرار حمله ارزیابی کرد. پیام اصلی این رویکرد آن است که امنیت ایران را نمی‌توان جدا از هزینه‌ها و پیامدهای احتمالی هر اقدام نظامی علیه آن بررسی کرد. از این منظر، اقتدار راهبردی ایران بر چند پایه استوار است: حفاظت از تمامیت ارضی، حفظ توان دفاعی، انسجام تصمیم‌گیری، افزایش هزینه تجاوز و مدیریت هوشمندانه بحران. در عین حال، ارزیابی دقیق توان واقعی کشور، پرهیز از ادعاهای تأییدنشده و توجه به پیامدهای هر سناریو، بخش جدایی‌ناپذیر یک راهبرد قدرتمند است.

ایران برای حفظ اقتدار خود باید بتواند هم هزینه تجاوز را افزایش دهد و هم از تبدیل بازدارندگی به جنگی خارج از کنترل جلوگیری کند. زیرا معیار نهایی قدرت تنها شدت پاسخ نیست؛ توان دفاع از منافع ملی، حفظ استقلال تصمیم‌گیری و واداشتن طرف مقابل به محاسبه دوباره پیش از هر اقدام خصمانه است. در نهایت، مهم‌ترین پیام راهبردی روشن است: امنیت ایران موضوعی جدی در معادلات منطقه‌ای است و هرگونه تصمیم برای رویارویی با آن باید با ارزیابی واقع‌بینانه توان دفاعی، اراده سیاسی و پیامدهای احتمالی آن همراه باشد.