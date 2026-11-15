به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز یکشنبه کارگاه مهارت‌آموزی مدرسه فرهنگ با هدف توسعه مهارت‌های عملی، شناسایی استعدادها و تقویت ظرفیت‌های خلاقانه دانش‌آموزان افتتاح شد.

نوراله فرضی‌پور، معاون آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش و پرورش لرستان، در آیین افتتاح این کارگاه و بازدید از نمایشگاه آثار و تولیدات دانش‌آموزی، بر ضرورت پیوند آموزش با تولید و مهارت‌آموزی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت تقویت هویت و خودشناسی ایرانی ـ اسلامی دانش‌آموزان اظهار کرد: آشنایی نسل نوجوان با پیشینه تاریخی و تمدنی ایران، به‌ویژه تمدن کهن لرستان، زمینه شناخت عمیق‌تر آنان از هویت فرهنگی و تاریخی خود را فراهم می‌کند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش لرستان، عدالت آموزشی را در گرو توجه به تفاوت‌های فردی و حمایت از دانش‌آموزان متناسب با استعدادها و توانمندی‌هایشان دانست و بر ضرورت آگاهی‌بخشی و هدایت هدفمند آنان تأکید کرد.

فرضی‌پور با بیان اینکه دوره اول متوسطه از مقاطع مهم در فرایند استعدادشناسی دانش‌آموزان است، افزود: شناسایی به‌موقع علایق و توانمندی‌های دانش‌آموزان در این دوره می‌تواند مسیر هدایت تحصیلی و مهارتی متناسب با ظرفیت‌های فردی آنان را هموار کند.