به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار صادقی صبح یکشنبه در آیین کلنگ‌زنی نخستین پارک مدرسه استثنایی کشور در تبریز، با اشاره به ضرورت بهسازی و آماده‌سازی مدارس پیش از آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: با توجه به مجازی بودن کلاس‌های درس در سال گذشته، رسیدگی به وضعیت مدارس، بازسازی و بهسازی فضاهای آموزشی پیش از شروع سال تحصیلی جدید اهمیت زیادی داشت و در این زمینه اقدامات مناسبی انجام شد.

وی با اشاره به اجرای طرح پارک مدرسه استثنایی در تبریز گفت: این پروژه برای نخستین بار در آذربایجان‌شرقی و در یکی از مدارس ناحیه یک آموزش و پرورش تبریز اجرا می‌شود و امیدواریم زمینه‌ساز توسعه و تداوم چنین فضاهایی باشد.

صادقی با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های دانش‌آموزان استثنایی افزود: در مدارس استثنایی استعدادهای ارزشمندی وجود دارد و فراهم کردن امکانات و شرایط مناسب برای آموزش و حضور اجتماعی این دانش‌آموزان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی همچنین از تشکیل کمیته مشترک میان شهرداری و آموزش و پرورش خبر داد و بیان کرد: این کمیته با هدف بررسی زمین‌های مورد اختلاف دو مجموعه و همچنین پیگیری مسائل مربوط به توسعه سرانه فضاهای آموزشی تبریز تشکیل شده است.

وی با اشاره به پایین بودن سرانه فضاهای آموزشی تبریز در مقایسه با بسیاری از شهرهای استان و کشور، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول برای جبران این کمبود تأکید کرد.

صادقی آمادگی آموزش و پرورش را برای مشارکت در ایجاد و توسعه پارک‌های مدرسه‌ای در نقاط مختلف شهر اعلام کرد و خواستار تداوم اجرای این طرح با همکاری شهرداری تبریز شد.

توسعه فضاهای تفریحی ویژه دانش‌آموزان استثنایی

شهردار منطقه یک تبریز نیز در این آیین از آغاز عملیات احداث نخستین پارک مدرسه استثنایی کشور در تبریز خبر داد و اظهار کرد: امیدواریم اجرای این طرح زمینه توسعه فضاهای آموزشی و تفریحی ویژه دانش‌آموزان استثنایی را در دیگر شهرهای کشور نیز فراهم کند.

سامان احمدزاده با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در حمایت از مدارس گفت: شهرداری تبریز از ابتدای فعالیت مدیریت فعلی، توجه به مدارس را در قالب طرح‌های «حیات شهر» و «خانه من» دنبال کرده و ارائه خدمات به مراکز آموزشی را از وظایف خود می‌داند.

وی با بیان اینکه دامنه خدمات شهرداری به مدارس گسترش یافته است، افزود: این خدمات علاوه بر اقدامات عمرانی محدود گذشته، موضوعاتی مانند آسفالت‌ریزی، رسیدگی به وضعیت ساختمان‌ها و بهسازی سرویس‌های بهداشتی مدارس را نیز در بر می‌گیرد.

احمدزاده با اشاره به عملکرد شهرداری منطقه یک در سال جاری عنوان کرد: امسال در ۲۱ مدرسه این منطقه خدمات عمرانی و اجرایی ارائه شده و بیش از ۱۲ میلیارد تومان برای بهبود وضعیت مدارس هزینه شده است.

شهردار منطقه یک تبریز همچنین از اجرای اقداماتی در محیط پیرامونی مدارس خبر داد و گفت: زیباسازی، نقاشی دیواری و خط‌کشی خیابان‌های اطراف مدارس با هدف ارتقای ایمنی و بهبود منظر شهری انجام شده است.

وی درباره جزئیات طرح پارک مدرسه توضیح داد: ایده احداث این فضا در دو مدرسه مطرح شده و شهرداری با اجرای آن به دنبال فراهم کردن محیطی اختصاصی برای استفاده دانش‌آموزان استثنایی و خانواده‌های آنان است تا این گروه از دانش‌آموزان نیز امکان بهره‌مندی از فضای سبز و امکانات تفریحی شهری را داشته باشند.

احمدزاده ابراز امیدواری کرد اجرای این طرح در تبریز به توسعه فضاهای متناسب با نیازهای دانش‌آموزان استثنایی در مدارس دیگر شهرهای کشور منجر شود.