  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۱۰

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری خبر داد:

گل کاری در مدارس تبریز همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید

گل کاری در مدارس تبریز همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید

تبریز - مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تبریز از اجرای گل کاری در ۶۰ مدرسه شهر تبریز در آستانه آغاز سال تحصیلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تبریز، محمدحسین حسن زاده چهارشنبه با اعلام این خبر خاطر نشان کرد: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تبریز در آستانه بازگشایی مدارس برنامه های ویژه خود را در راستای فضاسازی و آراستگی مسیر مدارس اجرای خواهد کرد.  

 وی با بیان این که این برنامه با همکاری فضای سبز مناطق پیگیری خواهد شد، تصریح کرد: اجرای گلکاری های متنوع و زیبا در ۶۰ مدرسه سطح شهر، اصلاح و بازپیرایی درختان مسیر مدارس، رسیدگی به وضعیت فضاهای سبز و گلکاری های گذشته، بخشی از این برنامه ها خواهد بود.  

 مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری در مورد برنامه های آموزشی و فرهنگی این سازمان اشاره و گفت کرد: حضور در برنامه های محتوایی، ارایه بسته های آموزشی و آشناسازی دانش آموزان با ضرورت توسعه فضای سبز و حفاظت از محیط زیست شهری از تمهیداتی است که در طول سال تحصیلی، به خصوص در هفته های نخست بازگشایی مدارس ارایه می شود.

کد مطلب 3763354

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها