گل کاری در مدارس تبریز همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تبریز، محمدحسین حسن زاده چهارشنبه با اعلام این خبر خاطر نشان کرد: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تبریز در آستانه بازگشایی مدارس برنامه های ویژه خود را در راستای فضاسازی و آراستگی مسیر مدارس اجرای خواهد کرد.

وی با بیان این که این برنامه با همکاری فضای سبز مناطق پیگیری خواهد شد، تصریح کرد: اجرای گلکاری های متنوع و زیبا در ۶۰ مدرسه سطح شهر، اصلاح و بازپیرایی درختان مسیر مدارس، رسیدگی به وضعیت فضاهای سبز و گلکاری های گذشته، بخشی از این برنامه ها خواهد بود.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری در مورد برنامه های آموزشی و فرهنگی این سازمان اشاره و گفت کرد: حضور در برنامه های محتوایی، ارایه بسته های آموزشی و آشناسازی دانش آموزان با ضرورت توسعه فضای سبز و حفاظت از محیط زیست شهری از تمهیداتی است که در طول سال تحصیلی، به خصوص در هفته های نخست بازگشایی مدارس ارایه می شود.