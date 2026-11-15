کد مطلب 7011443 https://mehrnews.com/x3dCdH ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۴۳ کد مطلب 7011443 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۴۳ سخنگوی وزارت خارجه: برای تأمین امنیت ملی منتظر هیچکس نمیمانیم سخنگوی وزارت خارجه گفت: ایران با اتکا به توانمندیهای خود برای صیانت از امنیت و منافع ملی اقدام میکند و هیچ ضربهای را بیپاسخ نمیگذارد. کپی شد مطالب مرتبط بقایی: آمریکا مسئول اصلی ناامنی در تنگه هرمز است بقایی: آمریکا قواعد بینالمللی را به رسمیت نمیشناسد پاسخ ایران به کشورهای حامی تجاوز؛ ما هستیم که مطالبه غرامت داریم برچسبها ایران اسماعیل بقایی وزارت خارجه
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