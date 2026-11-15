سید روح‌الله سیدالعسگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت حفاظت از آثار تاریخی متعلق به اقلیت‌های مذهبی اظهار کرد: در جریان نشست سه‌روزه شورای ملی ثبت و حریم آثار غیرمنقول که هفته گذشته با حضور علیرضا ایزدی، مدیرکل مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث‌فرهنگی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در اصفهان برگزار شد، پرونده‌های مرتبط با آثار تاریخی اقلیت‌های مذهبی استان در کنار پرونده ثبت مساجد، قلعه ها حمام ها و بناهای تاریخی واجد ارزش استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و آثار واجد شرایط در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیدند.

وی افزود: خانه آبراهامیان، یتیم‌خانه سابق ارامنه که در حال حاضر موزه موسیقی ارامنه اصفهان در آن فعالیت می‌کند، از جمله بناهای تاریخی متعلق به اقلیت‌های مذهبی است که در این فرایند به ثبت ملی رسید.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به ثبت گورستان‌های تاریخی ارامنه در این نشست تصریح کرد: گورستان ارامنه هوانس شماره یک و شماره دو در فریدونشهر، گورستان ارامنه محله وسط با نام مریم مقدس، گورستان ارامنه محله بالا با نام نرسس مقدس، گورستان ارامنه محله برف‌انبار (سنگباران)، گورستان‌های ارامنه روستاهای خلیل‌آباد، خنگ، سروشجان، بیجگرد و میلاگرد از جمله پرونده‌های بررسی‌شده در شورای ملی ثبت بودند که در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیدند.

سیدالعسگری با تأکید بر اهمیت آثار تاریخی اقلیت‌های مذهبی در شناخت پیشینه فرهنگی استان اصفهان خاطرنشان کرد: پیروان ادیان و مذاهب مختلف طی قرن‌ها در کنار یکدیگر در این استان زندگی کرده‌اند و حاصل این همزیستی تاریخی، شکل‌گیری مجموعه ارزشمندی از بناها، محوطه‌ها، گورستان‌ها و دیگر یادگارهای فرهنگی است که بخشی از هویت تاریخی اصفهان را تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: این آثار تنها متعلق به جامعه‌ای خاص نیستند، بلکه بخشی از میراث تاریخی و فرهنگی اصفهان به شمار می‌روند و شناسایی، مستندسازی، ثبت ملی و حفاظت از آن‌ها می‌تواند در صیانت از تنوع فرهنگی و انتقال این میراث به نسل‌های آینده نقش مؤثری داشته باشد.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در پایان تأکید کرد: ثبت ملی آثار تاریخی اقلیت‌های مذهبی، گامی مهم در شناسایی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده میراث فرهنگی استان و فراهم‌کردن زمینه حفاظت اصولی از این یادگارهای ارزشمند تاریخی است.