کد مطلب 7011495 https://mehrnews.com/x3dCfL ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰ کد مطلب 7011495 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰ بقایی: آلمان باید پاسخگوی تسلیح رژیم صهیونیستی باشد سخنگوی وزارت خارجه گفت: آلمان بهعنوان دومین تأمینکننده سلاح رژیم صهیونیستی پس از آمریکا، باید در قبال خسارات واردشده به ایران پاسخگو باشد. کپی شد مطالب مرتبط کرملین: مذاکرهکنندگان اروپایی هنوز با روسیه تماس نگرفتهاند همه چیز درباره ایدفا ۲۰۲۶؛ از سکوی پرشی برای اسکار تا حذف رژیم صهیونی! اعتراضات نسل زد در برلین به بازداشت معترضان انجامید برچسبها آلمان ایران وزارت خارجه ایالات متحده امریکا رژیم صهیونیستی اسماعیل بقایی
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