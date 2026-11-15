سید حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از بروز مشکل در تأمین بنزین و اتمام سوخت در جایگاه‌های عرضه سوخت بخش ارم، موضوع بلافاصله در دستور کار بخشداری قرار گرفت و پیگیری‌های لازم برای تأمین فوری سوخت انجام شد.

وی افزود: در همین راستا، طی تماس تلفنی و اضطراری با مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، درخواست ارسال فوری محموله بنزین به جایگاه‌های بخش مطرح شد که با پیگیری‌های صورت‌گرفته، اقدامات لازم برای رفع مشکل تأمین سوخت صورت گرفت.

بخشدار ارم با اشاره به نارضایتی شهروندان از اختلال در سوخت‌رسانی تصریح کرد: جایگاه‌داران نیز برای بررسی موضوع به بخشداری فراخوانده شدند و تذکرات لازم درباره ضرورت تأمین به‌موقع سوخت، جلوگیری از تکرار کمبود و هماهنگی مستمر با بخشداری به آنان داده شد.

جعفری تأکید کرد: تأمین پایدار سوخت و جلوگیری از بروز مشکل برای مردم از اولویت‌های مدیریت بخش است و وضعیت جایگاه‌های عرضه سوخت با جدیت پیگیری می‌شود.