رسول میرباقری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح مهم‌ترین برنامه‌ها، اقدامات و محورهای نظارتی کمیسیون شهرسازی، معماری، عمران و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: این کمیسیون در ماه‌های اخیر مجموعه‌ای از موضوعات مرتبط با توسعه و ساماندهی شهر را در دستور کار قرار داده که از جمله آن‌ها می‌توان به احیای بافت تاریخی، پیگیری مشکلات دفاتر پیشخوان خدمات دولت، توسعه سامانه‌های شهرسازی، تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی شهرداری، ارزیابی پروژه‌های عمرانی مناطق پانزده‌گانه و بررسی نحوه اجرای مقررات ملی ساختمان اشاره کرد.

وی افزود: گستردگی مأموریت‌های این کمیسیون موجب شده است موضوعات مختلفی از جمله شهرسازی، معماری، عمران شهری، عملکرد مناطق پانزده‌گانه شهرداری و حفاظت و احیای بافت تاریخی به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، تلاش شده است برای هر یک از این حوزه‌ها به‌طور میانگین دست‌کم یک جلسه تخصصی، بازدید میدانی یا برنامه نظارتی در هر ماه برگزار شود.

رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری، عمران و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: هدف از این برنامه‌ریزی، محدود نکردن فعالیت کمیسیون به بررسی‌های اداری و جلسات کارشناسی است، بلکه مسائل و مشکلات شهری باید در محل اجرا نیز مورد ارزیابی قرار گیرد تا تصمیم‌گیری‌ها بر اساس شرایط واقعی پروژه‌ها و نیازهای شهروندان انجام شود.

پیگیری مشکلات دفاتر پیشخوان و تسهیل ارائه خدمات به شهروندان

میرباقری با اشاره به مشکلات دفاتر پیشخوان خدمات دولت در شهر اصفهان گفت: فعالیت این دفاتر به دلیل ارتباط مستقیم با ارائه خدمات عمومی به شهروندان از اهمیت زیادی برخوردار است و بروز اختلال در روند فعالیت آن‌ها می‌تواند موجب افزایش مراجعات و دشواری دسترسی مردم به خدمات مورد نیاز شود.

وی افزود: در همین راستا، طی یک ماه گذشته دست‌کم ۱۰ جلسه با محوریت بررسی موانع و مشکلات دفاتر پیشخوان برگزار شد و موضوعات مرتبط با فعالیت این مراکز و راهکارهای رفع موانع پیش‌روی آن‌ها مورد پیگیری قرار گرفت.

رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری، عمران و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: در این جلسات تلاش شد مشکلات موجود از ابعاد مختلف بررسی شود و زمینه لازم برای ازسرگیری یا بهبود فعالیت دفاتر پیشخوان فراهم آید.

میرباقری خاطرنشان کرد: هدف نهایی این پیگیری‌ها، تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات، کاهش مشکلات ناشی از اختلال در فعالیت این دفاتر و فراهم شدن شرایطی است که مردم بتوانند امور اداری خود را با سهولت و سرعت بیشتری انجام دهند.

توسعه سامانه‌های شهرسازی و تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی شهرداری

وی در ادامه به اقدامات کمیسیون در حوزه سامانه‌های شهرسازی و فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: در این بخش، دو موضوع به‌صورت هم‌زمان دنبال می‌شود که نخستین محور، سامانه «اصنو» و دومین محور، تکمیل زیرساخت‌های رایانه‌ای و اطلاعاتی شهرداری اصفهان است.

میرباقری با بیان اینکه توسعه سامانه‌های شهرسازی باید متناسب با نیازهای روز مدیریت شهری انجام شود، افزود: سامانه‌های اطلاعاتی نقش مهمی در ساماندهی فرآیندهای اداری، دسترسی به اطلاعات، تسریع در ارائه خدمات و افزایش دقت در تصمیم‌گیری‌های شهری دارند؛ از این رو، تکمیل و ارتقای آن‌ها از موضوعات مهم مورد توجه کمیسیون است.

رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری، عمران و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: یکی از اهداف اصلی در این زمینه، فراهم کردن امکان نگهداری و مدیریت داده‌های شهروندان در داخل مجموعه مدیریت شهری است تا شهرداری بتواند با اتکا به زیرساخت‌های اطلاعاتی خود، خدمات مورد نیاز را ارائه دهد.

وی کاهش وابستگی به شرکت‌های خارج از شهرداری را از دیگر اهداف این برنامه دانست و اظهار کرد: تقویت توان فنی و اطلاعاتی مجموعه مدیریت شهری، علاوه بر افزایش استقلال در مدیریت داده‌ها، می‌تواند زمینه مدیریت منسجم‌تر اطلاعات و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان را فراهم کند.

ایجاد پهنه ۷۱ هکتاری برای احیای یکپارچه بافت تاریخی اصفهان

میرباقری با تأکید بر ضرورت بازگرداندن ظرفیت‌های تاریخی اصفهان به چرخه فعالیت شهری، احیای بافت تاریخی را یکی از محورهای مهم برنامه‌های مدیریت شهری دانست و گفت: در این زمینه تلاش شده است به جای اجرای اقدامات محدود و پراکنده، محدوده‌ای مشخص با وسعت قابل توجه در قالب یک برنامه منسجم مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به افتتاح گذر باباقاسم در مجاورت مسجد جامع اصفهان اظهار کرد: این گذر یکی از اقدامات مهم در مسیر احیای بافت تاریخی به شمار می‌رود؛ چراکه محدوده مورد نظر با وجود برخورداری از ارزش‌های تاریخی و معماری قابل توجه، طی سال‌های گذشته از نظر کالبدی و خدمات شهری با ضعف‌هایی مواجه بود.

رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری، عمران و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: احیای چنین محدوده‌هایی تنها با اجرای چند پروژه عمرانی یا بهسازی مقطعی محقق نمی‌شود، بلکه لازم است مجموعه ظرفیت‌ها، مشکلات و نیازهای موجود در بافت تاریخی به‌صورت هم‌زمان بررسی شود و برنامه‌ای هماهنگ برای ساماندهی آن شکل بگیرد.

میرباقری تصریح کرد: در دوره کنونی مدیریت شهری، ایجاد یک پهنه پیوسته به وسعت حدود ۷۰ تا ۷۱ هکتار در بافت تاریخی اصفهان مورد توجه قرار گرفته است تا اقدامات مربوط به احیا، ساماندهی و بازآفرینی این محدوده در چارچوب یک نگاه جامع دنبال شود.

وی با بیان اینکه در این رویکرد، شرایط کالبدی محدوده در کنار نیازهای ساکنان و انتظارات شهروندان مورد توجه قرار می‌گیرد، ادامه داد: هدف آن است که مداخلات مدیریت شهری به‌صورت جزیره‌ای و جدا از یکدیگر انجام نشود، بلکه ارتباط میان گذرها، بناهای تاریخی، فضاهای شهری و خدمات مورد نیاز مردم در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ شود.

رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری، عمران و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های متنوع تاریخی این محدوده گفت: در صورت تحقق این برنامه، شهروندان و گردشگران امکان دسترسی و بازدید از مجموعه‌ای از جاذبه‌ها و بناهای ارزشمند تاریخی را در یک پهنه پیوسته خواهند داشت.

وی مدارس تاریخی، مساجد، بازارها، حمام‌ها، عصارخانه‌ها و دیگر آثار ارزشمند را از جمله ظرفیت‌های موجود در این محدوده برشمرد و افزود: این آثار بخشی از هویت تاریخی و معماری اصفهان را شکل می‌دهند و احیای آن‌ها می‌تواند زمینه معرفی بهتر میراث تاریخی شهر و بهره‌مندی بیشتر مردم از این ظرفیت‌ها را فراهم کند.

میرباقری خاطرنشان کرد: توجه هم‌زمان به ابعاد تاریخی، کالبدی و گردشگری بافت قدیمی می‌تواند به افزایش پویایی این محدوده کمک کند و زمینه حضور بیشتر شهروندان و گردشگران را در بخش‌های ارزشمند شهر فراهم آورد.

ارزیابی پروژه‌های عمرانی در مناطق پانزده‌گانه شهرداری

وی در بخش دیگری از سخنان خود، نظارت بر پروژه‌های عمرانی مناطق پانزده‌گانه را از برنامه‌های مستمر کمیسیون شهرسازی و عمران شورای اسلامی شهر اصفهان عنوان کرد و گفت: بررسی وضعیت اجرای طرح‌ها، میزان پیشرفت فیزیکی، شناسایی موانع و پیگیری مشکلات اجرایی از جمله محورهایی است که در بازدیدهای میدانی کمیسیون دنبال می‌شود.

میرباقری افزود: طی یک ماه گذشته، وضعیت پروژه‌های عمرانی در بیشتر مناطق شهرداری مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون در جریان بازدیدهای انجام‌شده، شرایط اجرای طرح‌ها و میزان پیشرفت آن‌ها را از نزدیک ارزیابی کردند.

رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری، عمران و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: در جریان این بازدیدها، علاوه بر بررسی روند اجرایی پروژه‌ها، موانع و مشکلاتی که ممکن است موجب کندی عملیات یا تأخیر در تکمیل طرح‌ها شود نیز مورد توجه قرار گرفت.

وی تصریح کرد: پس از بررسی‌های میدانی، تذکرات و توصیه‌های لازم به مناطق شهرداری ارائه شد تا موانع موجود برطرف و روند اجرای پروژه‌ها با سرعت و کیفیت بیشتری دنبال شود.

میرباقری با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر طرح‌های عمرانی اظهار کرد: ارزیابی پروژه‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که مشکلات در مراحل اجرای طرح شناسایی شود و امکان اصلاح روند کار پیش از تبدیل شدن مسائل اجرایی به تأخیرهای طولانی‌مدت فراهم آید.

وی همچنین از قرار گرفتن بازدید از ایستگاه لاله، میدان قدس و میدان شاهد در برنامه نظارتی کمیسیون خبر داد و گفت: شرایط اجرایی و روند پیشرفت این طرح‌ها نیز به‌صورت میدانی بررسی خواهد شد تا ارزیابی دقیق‌تری از وضعیت آن‌ها به دست آید.

ضرورت نظارت جدی بر اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان

رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری، عمران و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه، اجرای الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان را یکی از موضوعات مهم در حوزه ساخت‌وساز و مدیریت مصرف انرژی دانست و گفت: رعایت این مقررات در ساختمان‌ها نقش مؤثری در کاهش اتلاف انرژی دارد و به همین دلیل، نحوه اجرای آن باید به‌صورت جدی مورد نظارت قرار گیرد.

میرباقری با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده طی دو ماه گذشته افزود: در این مدت، وضعیت رعایت الزامات مبحث ۱۹، به‌ویژه در ساختمان‌های گروه «د»، با مشارکت نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، استانداری، شورای اسلامی شهر و شهرداری اصفهان بررسی شده است.

وی با بیان اینکه ارزیابی‌ها نشان‌دهنده تفاوت سطح عملکرد ساختمان‌ها در رعایت ضوابط این مبحث است، اظهار کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد برخی ساختمان‌ها الزامات مربوط به مبحث ۱۹ را به‌خوبی رعایت کرده‌اند، اما عملکرد تعدادی از ساختمان‌ها در سطح متوسط قرار دارد و گروهی نیز توجه کافی به این ضوابط ندارند.

رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری، عمران و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان تأکید کرد: رعایت نکردن الزامات مبحث ۱۹ می‌تواند به افزایش اتلاف انرژی در ساختمان‌ها منجر شود و هزینه‌های بیشتری را در زمینه مصرف انرژی به شهروندان و مجموعه کشور تحمیل کند.

میرباقری ادامه داد: با توجه به اهمیت مدیریت مصرف انرژی و ضرورت ارتقای کیفیت ساخت‌وساز، لازم است رعایت این مقررات از مراحل طراحی تا اجرای ساختمان مورد توجه قرار گیرد و نظارت دستگاه‌های مسئول نیز به شکل مؤثرتری دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: بررسی وضعیت ساختمان‌ها و شناسایی نقاط ضعف در اجرای مقررات، می‌تواند به اصلاح رویه‌های موجود و افزایش میزان پایبندی سازندگان به ضوابط فنی کمک کند.

رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری، عمران و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان در پایان، مجموعه اقدامات کمیسیون را در راستای ارتقای کیفیت مدیریت شهری، بهبود خدمات‌رسانی، نظارت بر پروژه‌های عمرانی و حفاظت از هویت تاریخی اصفهان دانست و گفت: پیگیری این موضوعات با هدف رفع مسائل موجود و استفاده بهتر از ظرفیت‌های شهر در حوزه‌های مختلف ادامه خواهد یافت.