به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان صبح امروز، یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار، همزمان با سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، با درود به روح پاک بنیانگذار انقلاب اسلامی، رهبر شهید و همه شهدای انقلاب اسلامی، از اقدامات و تلاش‌های فعالان حوزه فرهنگ مکتوب قدردانی کرد و اظهار داشت: به شما عزیزان خداقوت می‌گویم؛ فعالیت‌هایی که در این هفته انجام می‌دهید، بسیار مبارک و ارزشمند است.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه بهره‌گیری از درس‌ها و آموزه‌های کتاب و کتابخوانی می‌تواند مسیر درست را از نادرست برای انسان روشن کند، افزود: از طریق مطالعه کتاب می‌توان درس عزت و سربلندی آموخت؛ چراکه در کتاب‌ها تجربه‌های متعددی از زندگی و مسیر حرکت انسان‌ها روایت شده است. اینکه بدانیم دیگران چگونه توانسته‌اند راه خود را پیدا کنند، چه مسیری را پیموده‌اند و چگونه خود را در مسیر پیشرفت قرار داده‌اند، از طریق کتابخوانی امکان‌پذیر است. بنابراین، کتاب راه درست را به ما می‌آموزد.

پزشکیان با اشاره به آیاتی از قرآن کریم درباره ضرورت بهره‌گیری از تجربه‌های دیگران خاطرنشان کرد: یکی از دستورات قرآن، سفر و سیر در جهان است؛ چراکه از این طریق می‌توان روندها و فرآیندها را شناخت و راه پیشرفت و تعالی را پیدا کرد. در هفته گذشته دو یا سه کتاب مطالعه کرده‌ام که یکی از آنها کتاب «برخاستن از فقر» بود و به موضوع حل مشکلات مردم می‌پرداخت. به همه استانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی توصیه می‌کنم حتماً این کتاب را مطالعه کنند؛ چراکه نگاهی واقع‌بینانه برای خروج از مشکلات، مدیریت مسائل و رفع کاستی‌ها ارائه می‌دهد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت برداشتن گام‌های مؤثر در مسیر حل مشکلات مردم، کتاب را یکی از ابزارهای ضروری برای کسب آگاهی و تجربه‌آموزی دانست و گفت: مطالعه موجب افزایش آگاهی می‌شود و اگر بتوانیم از تجربه‌های موفق دیگران بهره بگیریم، قادر خواهیم بود تصمیم‌های درست و موفق‌تری اتخاذ کنیم. البته یکی از نکات مهمی که در حوزه کتابخوانی باید مورد توجه قرار گیرد، شناخت مخاطب است.

پزشکیان با بیان اینکه برخی کتاب‌ها مخاطبان عمومی دارند، بر ضرورت توزیع کتاب‌های متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی مناطق مختلف کشور از طریق کتابخانه‌های سیار تأکید کرد و اظهار داشت: خودروهایی که کتاب‌ها را به مناطق مختلف کشور منتقل می‌کنند، باید با توجه به نیازهای خاص هر منطقه در حوزه‌های کشاورزی و صنعتی، کتاب‌های متناسب با شرایط و نیازهای مردم همان مناطق را در اختیار آنان قرار دهند؛ هرچند برخی کتاب‌ها نیز جنبه عمومی دارند و مورد علاقه همه اقشار جامعه هستند.

رئیس‌جمهور در ادامه، با قرائت آیاتی دیگر از قرآن کریم و اشاره به صفات بی‌نهایت خداوند، یادآور شد: در آیات متعدد قرآن کریم و آموزه‌های فراوان نهج‌البلاغه، بر ضرورت دوری از غرور و منیّت تأکید شده است. یکی از کارکردهای کتابخوانی، نهادینه کردن صفاتی همچون مهربانی، رحمت، آگاهی و دانایی است.

وی افزود: زمین همچون سفینه‌ای در دل کهکشان قرار گرفته و انسان‌ها باید از حضور در این گستره عظیم، درس زندگی بیاموزند؛ اما متأسفانه به‌جای بهره‌گیری از این فرصت، با یکدیگر در جنگ و نزاع هستند. غرور، منیّت، حرص و طمع از عوامل ایجاد اختلاف و درگیری میان انسان‌هاست. هنگامی که شاهنامه را مطالعه می‌کنیم، با شخصیت‌هایی آشنا می‌شویم که همواره در تقابل میان خوبی و بدی قرار دارند.

پزشکیان با بیان اینکه مفاهیم ارزشمند و عمیقی در کتاب‌ها نهفته است که باید به‌درستی آنها را شناخت و درک کرد، تصریح کرد: گذشت، رحمت، خدمت به مردم و تلاش برای حل مشکلات، از جمله درس‌ها و عبرت‌هایی است که می‌توان در کتاب‌ها یافت. برخی مفاهیم و مسائل موجود در جوامع برای درک و فهم بهتر، نیازمند مراجعه به کتاب‌ها و بهره‌گیری از آموزه‌های آنهاست. این در حالی است که برخی افراد تنها دیدگاه خود را قبول دارند و تصور می‌کنند هیچ مسیر یا نظر دیگری جز آنچه آنان مطرح می‌کنند، وجود ندارد یا صحیح نیست؛ درحالی‌که کتاب‌ها ذهن انسان را نسبت به مسائل پیرامونی گسترش می‌دهند و نگاه او را بازتر می‌کنند.

رئیس‌جمهور با اشاره به تأثیر عمیق کتابخوانی بر پذیرش و تغییر نگرش افراد، اظهار داشت: همه ما در برابر امر و دستور مقاومت می‌کنیم، اما زمانی که کتاب می‌خوانیم، به دلیل آنکه در کتاب منیّت و تحمیل نظر شخصی وجود ندارد، ذهن، اخلاق و رفتارمان به‌تدریج تغییر می‌کند. در واقع، با استمرار کتابخوانی متحول می‌شویم و با تجربه‌های گوناگون آشنا می‌شویم. از این‌رو، در هر لحظه می‌توان از تجربه‌های ثبت‌شده در کتاب‌ها درس گرفت و عبرت آموخت.

پزشکیان با اشاره به شرایط کنونی جامعه و مشکلات کشور تأکید کرد: ضرورت دارد بدانیم گره و مانع اصلی کار کجاست. کسی که مسئولیتی را می‌پذیرد، اما دغدغه مردم را ندارد، اساساً شایستگی حضور در آن جایگاه را ندارد و در چنین شرایطی صرفاً عمر خود را تلف می‌کند. ما باید عملکرد و رفتار خود را با سخن و مسیر درست تطبیق دهیم.

رئیس جمهور هدف حاکمیت را ایجاد فضایی عادلانه برای برخورداری تمامی آحاد جامعه از زندگی عزتمندانه دانست و افزود: بنابراین باید همواره به فکر مردم باشیم، ذهن خود را محدود نکنیم و در برابر سخن درست موضع نگیریم. کتاب نیز همچون نماز، برای خواندن و عمل کردن است. ما نماز را اقامه می‌کنیم، چراکه در تمام اجزای آن درس‌ها و آموزه‌های متعددی وجود دارد.

پزشکیان با تأکید بر اینکه مطالعه کتاب زمینه یادگیری و اجرای صحیح آموزه‌ها و در نهایت اصلاح امور را فراهم می‌کند، ادامه داد: کسی که کتاب می‌خواند، می‌آموزد و می‌تواند آنچه را فراگرفته به‌درستی اجرا کند و زمینه اصلاح را فراهم آورد. از جمله آموزه‌های مهم قرآن کریم و سایر کتاب‌ها نیز دوری از دروغ، تهمت و مسائلی از این دست است.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه مطالعه کتاب زمینه یادگیری، اجرای صحیح آموزه‌ها و اصلاح امور را فراهم می‌کند، ادامه داد: از جمله آموزه‌های مهم قرآن کریم و سایر کتاب‌ها، پرهیز از دروغ، تهمت و رفتارهای ناپسند از این دست است. قرآن کریم کتاب رحمت است و به ما درس گذشت، پرهیز از کینه، دشنام و دشمنی می‌آموزد؛ رفتارهایی که در شأن جامعه اسلامی نیست.

پزشکیان با اشاره به مفاهیم ارزشمند شاهنامه بیان کرد: در شاهنامه درس‌های فراوانی درباره مبارزه با قلدران و زورگویان و همچنین اصلاح‌گری وجود دارد. آز و طمع از مهم‌ترین مفاهیمی است که در این اثر به آنها پرداخته شده و اگر انسان به این صفات مبتلا شود، به قعر جهنم سقوط خواهد کرد.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به فعالیت کتابداران، نویسندگان و ناشران، آنان را از گروه‌های تأثیرگذار جامعه برشمرد و اظهار داشت: فعالیت‌های شما می‌تواند نسل‌ها و نگرش‌ها را تغییر دهد. کافی است بدانیم و بخواهیم تا بتوانیم در جایگاهی متفاوت از موقعیت کنونی خود قرار بگیریم. ضلالت به معنای فقدان آگاهی و علم و گرفتار بودن در جهل و نادانی است.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت شناخت سنت‌ها و روش‌های تاریخی جوامع دیگر، یادآور شد: تصمیم‌گیری بدون برخورداری از تجربه و آگاهی، تصمیمی نادرست است. عزت و سربلندی در گرو شناخت و درک صحیح سنت‌ها و روش‌های تاریخی است و از این طریق می‌توانیم زمینه دستیابی به عزت را فراهم کنیم. بنابراین، هر مدیر، مسئول و دانشجویی که امکان مطالعه دارد، باید برای تغییر شرایط زندگی و بهبود وضعیت موجود کتاب بخواند. امیدوارم در این هفته و با توجه به اقدامات و فعالیت‌های صورت‌گرفته، زمینه مناسبی برای رشد جامعه و گسترش فرهنگ کتابخوانی فراهم شود.

رئیس‌جمهور همچنین از تلاش افرادی که با تحمل دشواری‌های سفر، در قالب کتابخانه‌های سیار به مناطق محروم می‌روند و به توزیع کتاب می‌پردازند، قدردانی کرد و افزود: از عزیزانی که در این مسیر تلاش می‌کنند، تشکر می‌کنم. این اقدام بسیار ارزشمند است؛ چراکه کتاب می‌تواند انسان را هدایت کند. مهارت برقراری ارتباط، توجه به پیامی که منتقل می‌کنیم و دقت در آنچه بیان می‌شود، از الزامات فعالیت شما عزیزان در حوزه کتاب و نشر است.

زشکیان در پایان همچنین با اشاره به ضرورت رفع کمبودها و کاستی‌های حوزه چاپ و نشر، گفت: در دولت درباره راهکارهای برطرف کردن مشکلات و کسری‌های این حوزه بحث و گفت‌وگو خواهیم کرد. می‌توانیم با افزایش آگاهی و ترویج فرهنگ کتابخوانی از وضعیت کنونی عبور کنیم. هر فردی نیز باید در جایگاه و مسئولیتی که بر عهده دارد، خدمتگزار مردم و جامعه باشد.