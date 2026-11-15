به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از پوستر همایش بین‌المللی الهیات و اخلاق جنگ و صلح از منظر اسلام و مسیحیت، پیش از ظهر یکشنبه با حضور جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه در سالن همایش‌های بین‌المللی غدیر قم برگزار شد.

در این مراسم، آیت‌الله محمدتقی سبحانی، رئیس همایش و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد صحاف کاشانی، دبیر علمی این رویداد بین‌المللی حضور داشتند و از پوستر رسمی همایش رونمایی شد.

این همایش قرار است بستری برای بررسی و تبیین ابعاد مختلف جنگ و صلح با تکیه بر آموزه‌های اسلامی و مسیحی باشد و موضوعاتی همچون مبانی نظری و اخلاقی جنگ، حقوق انسانی، مسئولیت‌های بشردوستانه و ضرورت صیانت از میراث فرهنگی و محیط زیست در شرایط جنگی را مورد توجه قرار دهد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، همایش بین‌المللی الهیات و اخلاق جنگ و صلح ۳۰ دی‌ماه سال ۱۴۰۶ در قم برگزار خواهد شد.

مبانی اخلاقی جنگ و حقوق انسانی بررسی می‌شود

از جمله محورهای محوری این رویداد علمی، بررسی مبانی و اصول اخلاقی جنگ و نسبت آن با حقوق انسانی است که در چارچوب آموزه‌ها و دیدگاه‌های اسلامی و مسیحی مورد توجه قرار می‌گیرد.

همچنین مسئولیت‌های بشردوستانه در جریان منازعات و جنگ‌ها از دیگر موضوعات پیش‌بینی‌شده برای این همایش است که در کنار ضرورت حفاظت از میراث فرهنگی و محیط زیست، بخشی از سرفصل‌های تخصصی این گردهمایی را تشکیل می‌دهد.

توجه به این موضوعات نشان‌دهنده گستره مباحث پیش‌بینی‌شده در همایش است که ابعاد اخلاقی، انسانی و مسئولیت‌های مرتبط با شرایط جنگی را در بر می‌گیرد.

چالش‌های نوین جنگ و صلح پایدار واکاوی می‌شود

از دیگر محورهای اعلام‌شده برای این همایش، بررسی چالش‌های نوین و ابعاد اجتماعی جنگ است که در کنار موضوع عدالت، آشتی و صلح پایدار در دستور کار قرار دارد.

در این بخش، موضوع جنگ صرفاً از منظر مبانی نظری و اخلاقی مورد توجه نیست، بلکه ابعاد اجتماعی آن و همچنین مفاهیم مرتبط با عدالت و ضرورت دستیابی به صلح پایدار نیز در شمار محورهای اصلی رویداد قرار گرفته است.

برگزاری این همایش با مشارکت صاحب‌نظران حوزه الهیات و اخلاق جنگ و صلح از منظر دو سنت دینی اسلام و مسیحیت، فرصتی برای طرح و بررسی موضوعات مرتبط با این حوزه در قالب یک رویداد علمی بین‌المللی خواهد بود.

آیین رونمایی از پوستر این همایش نیز در راستای معرفی رسمی این رویداد و اعلام زمان برگزاری آن برگزار شد تا زمینه اطلاع‌رسانی درباره محورهای علمی و موضوعات مورد بررسی آن فراهم شود.

همایش بین‌المللی الهیات و اخلاق جنگ و صلح از منظر اسلام و مسیحیت روز ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۶ در قم برگزار خواهد شد.