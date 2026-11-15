به گزارش خبرگراری مهر، آیت‌الله محمدمهدی شب‌زنده‌دار در جمع مردم قم با اشاره به ضرورت حفظ روحیه استقامت و پایبندی به آرمان‌های اسلامی اظهار کرد: حضور مردم در صحنه برای اعلام وفاداری به ارزش‌های دینی و ابراز پایبندی به مسیر امام خمینی(ره)، رهبر شهید انقلاب و رهبر کنونی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری و تعهد آنان نسبت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه حضور در میان مردم تنها با هدف قدردانی از مشارکت و همراهی آنان صورت نگرفته است، افزود: آنچه اهمیت بیشتری دارد، بهره‌گیری از روحیه و رفتار مردمی است که در مسیر دفاع از حق و ارزش‌های الهی، دشواری‌ها و فراز و نشیب‌ها را تحمل می‌کنند.

عضو فقهای شورای نگهبان با تأکید بر ضرورت نگاه بلندمدت به اهداف انقلاب اسلامی تصریح کرد: در پیمودن مسیر حق نباید از مشکلات و موانع هراس داشت، بلکه باید افق حرکت را تحقق اسلام در همه عرصه‌های زندگی قرار داد و برای استقرار ارزش‌های دینی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فردی تلاش کرد.

وی ادامه داد: آرمان اساسی این است که ایران به الگویی از حاکمیت ارزش‌های اسلامی و انسانی تبدیل شود تا ملت‌های جهان که از ظلم و بی‌عدالتی به ستوه آمده‌اند، بتوانند نمونه‌ای عملی از جامعه مبتنی بر آموزه‌های اسلام را مشاهده کنند.

حکومت اسلامی باید بر پایه تقوا شکل بگیرد

شب‌زنده‌دار در ادامه با استناد به فرازی از دعای افتتاح درباره درخواست از خداوند برای برپایی دولت کریمه بیان کرد: در این دعای شریف، از پروردگار خواسته می‌شود حکومتی شکل گیرد که اسلام و پیروان آن را عزتمند سازد، نفاق و جریان نفاق را به خواری بکشاند و انسان‌ها را در شمار دعوت‌کنندگان به اطاعت الهی و رهروان مسیر خداوند قرار دهد.

وی با تشریح بخشی از ویژگی‌های چنین حکومتی اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین خصوصیات دولت کریمه آن است که خداترسی در تمام سطوح و ابعاد نظام اسلامی نهادینه شود و همه ارکان آن از صدر تا ذیل، متشکل از انسان‌هایی باشد که زندگی خود را در مسیر تعالی ارزش‌های الهی و انسانی قرار داده‌اند.

استاد دروس خارج حوزه علمیه قم افزود: در چنین ساختاری، افراد باید از دلبستگی به منافع شخصی فاصله بگیرند و ارتقای جایگاه ارزش‌های الهی را بر خواسته‌های فردی مقدم بدانند تا مسیر حرکت جامعه به سوی اهداف متعالی هموار شود.

وی با اشاره به نقش حکومت اسلامی در معرفی چهره واقعی دین به جهانیان خاطرنشان کرد: نظام اسلامی باید زمینه‌ساز عزت، شرافت و بزرگی اسلام باشد و به جایگاهی برسد که ملت‌های دنیا با مشاهده عملکرد آن، عظمت ارزش‌های دینی را در عرصه عمل دریابند.

در برابر ظلم نباید سکوت کرد

شب‌زنده‌دار با یادآوری مواضع امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۲ درباره مسئولیت دینی مسلمانان در برابر ستمگران گفت: امام راحل تأکید داشتند کسانی که به مبدأ و معاد اعتقاد دارند، نمی‌توانند در برابر ظلم و اقداماتی که با هدف از بین بردن ارزش‌های اسلامی صورت می‌گیرد، سکوت اختیار کنند.

وی با بیان اینکه مقابله با ستم و دفاع از ارزش‌های الهی از مسئولیت‌های جامعه اسلامی است، اظهار کرد: اگر آموزه‌های اسلام در زندگی فردی و اجتماعی مردم و همچنین ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور به مرحله اجرا برسد، این دستاورد می‌تواند نگاه ملت‌های جهان را به توانایی حکومت اسلامی در ایستادگی مقابل سلطه‌گران تغییر دهد.

عضو فقهای شورای نگهبان همچنین با اشاره به توکل و امیدواری امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب به وعده‌ها و عنایات الهی بیان کرد: آثار اعتماد به خداوند و نیت خالص را در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب مشاهده کرده‌ایم و این رویکرد موجب شد مردم در سراسر کشور برای همراهی با امام امت به میدان بیایند.

وی ادامه داد: خداوند متعال وعده خود را محقق کرد و انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و پس از رحلت امام خمینی(ره) نیز فردی برای ادامه مسیر این نظام در جایگاه رهبری قرار گرفت که از ویژگی‌هایی همچون علم، صلاح، خداترسی، شجاعت و بصیرت برخوردار بود و شخصیت و عملکرد او مورد توجه و تمجید شماری از سیاستمداران برجسته جهان قرار گرفت.

فتح‌الفتوح در سایه استقامت و نصرت الهی نزدیک است

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه با اشاره به فراز و نشیب‌های پیش روی انقلاب اسلامی و نقش هدایت‌های رهبر شهید در عبور کشور از مشکلات گفت: خداوند متعال در سایه رهبری ایشان، کشور را از دشواری‌های متعددی عبور داد و اکنون با امید به فضل پروردگار، در آستانه فتح‌الفتوح قرار داریم.

وی با اشاره به واکنش دشمنان در برابر تحولات کشور افزود: عصبانیت و اقدامات گسترده دشمنان از این جهت است که آنان پیشرفت و پیروزی ملت ایران را نزدیک می‌بینند و از تحقق این مسیر نگران هستند.

شب‌زنده‌دار با تأکید بر ضرورت حفظ امید و پایداری در برابر مشکلات موجود، به‌ویژه در حوزه اقتصادی، اظهار داشت: انتظار می‌رود با تداوم استقامت مردم و توجه به ظرفیت‌های معنوی و دینی، مشکلات نیز با عنایت خداوند متعال برطرف شود.

وی استغاثه و دعا را در کنار تلاش و انجام مسئولیت‌های اجتماعی از عوامل مؤثر در مسیر پیروزی دانست و تصریح کرد: بر اساس آموزه‌های قرآن و تعالیم اسلامی، دعا و درخواست یاری از خداوند نباید جایگزین مجاهدت و عمل به وظایف شود، بلکه این دو باید در کنار یکدیگر قرار گیرند.

حضور مردم خواب دشمنان را آشفته کرده است

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه تحقق پیروزی نهایی تنها با اراده و عنایت پروردگار امکان‌پذیر است، خاطرنشان کرد: ایثار، فداکاری و تلاش انسان‌ها زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که مشمول نصرت الهی شود و برای جلب این عنایت نیز باید در کنار اقدامات عملی، دعا و استغاثه را مورد توجه قرار داد.

وی با تأکید بر جایگاه تقوا در جلب یاری خداوند متعال بیان کرد: تقوا به معنای پایبندی به فرمان‌های الهی و پرهیز از آن چیزی است که خداوند انسان را از آن بازداشته است و این اصل باید در تمام عرصه‌های زندگی فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

شب‌زنده‌دار حضور مردم در خیابان‌ها و میدان‌ها را اقدامی ارزشمند توصیف کرد و افزود: مردم حاضر در صحنه، انصار دین خدا و مجاهدان در راه حق هستند و حضور آنان چنان اهمیتی دارد که خواب را از چشمان دشمنان گرفته است، اما استمرار این مسیر و برخورداری از نصرت الهی مستلزم رعایت فرمان‌های خداوند در عمل است.

وی با اشاره به ضرورت توجه به بندگی و اطاعت الهی به عنوان شرط بهره‌مندی از عنایات پروردگار تأکید کرد: اگر جامعه اسلامی خواهان حمایت و یاری خداوند است، نخستین گام آن است که همگان بندگی خود را در برابر پروردگار اعلام کنند و در رفتار و عملکرد خویش نسبت به اوامر و نواهی الهی متعهد باشند.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه در پایان با تأکید بر مسئولیت عمومی در ترویج ارزش‌های دینی گفت: دعوت به اطاعت خداوند نباید تنها در سخن و بیان خلاصه شود، بلکه هر فرد باید با اصلاح رفتار و پایبندی عملی به دستورات الهی، دیگران را نیز به سوی حق و مسیر بندگی پروردگار دعوت کند.