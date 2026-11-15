https://mehrnews.com/x3dCx4 ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۹ کد مطلب 7012147 استانها گلستان استانها گلستان ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۹ گالیکشیها بار دیگر پای عهد ایستادند؛ خیابانها صحنه حضور مردم شد گالیکش-مردم گالیکش با حضور در تجمع شبانه، بار دیگر همبستگی و پایبندی خود به آرمانهای انقلاب را به نمایش گذاشتند. دریافت 5 MB کد مطلب 7012147 کپی شد مطالب مرتبط دویست و شصتمین حماسه حضور مردم اردستان در میدان شب زنده دار: جامعه اسلامی در گرو تقوا و تبعیت از فرامین الهی است حضور وحدت آفرین کردستانیها در دویست و شصتمین اجتماع شبانه «فانوس هفتم» اجرا میشود؛ پای سینما به نمازهای جمعه باز شد برچسبها گلستان گالیکش تجمع مردمی
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