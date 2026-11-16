به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسین حسینی قمی شامگاه یکشنبه در سخنانی در بیت‌الزهرا گرگان با اشاره به اهمیت شیوه تعامل والدین با فرزندان، اظهار کرد: خانواده‌ها باید زمینه‌های رشد معنوی و اخلاقی فرزندان را فراهم کنند و مراقب باشند شرایطی که زمینه‌ساز گناه و آسیب است، در محیط خانواده شکل نگیرد.

وی با استناد به سیره پیامبر اکرم(ص) افزود: پیامبر(ص) در برخورد با افراد، خوبی‌های آنان را می‌دیدند و رفتارهای شایسته را مورد تحسین قرار می‌دادند؛ بنابراین والدین نیز نباید تنها بر اشتباهات فرزندان تمرکز کنند، بلکه باید پیش از تذکر، نقاط قوت و کارهای خوب آنان را یادآوری کنند.

حسینی قمی با اشاره به رفتار پیامبر(ص) با انصار پس از تقسیم غنائم جنگ حنین گفت: پیامبر ابتدا خدمات و همراهی انصار را یادآوری کردند و سپس به گلایه آنان پاسخ دادند؛ این شیوه نشان می‌دهد که توجه به محبت‌ها و خوبی‌های افراد، زمینه پذیرش تذکر و اصلاح رفتار را فراهم می‌کند.

این استاد حوزه علمیه با انتقاد از برخوردهای خشن، تحقیر و قهرهای طولانی با فرزندان، اظهار کرد: حتی اگر فرزند مرتکب اشتباهی شود، والدین نباید راه بازگشت را بر وی ببندند؛ بلکه باید فضایی ایجاد کنند که فرزند بتواند با اطمینان به خانواده بازگردد و اشتباه خود را جبران کند.

وی همچنین با اشاره به روایتی از امام موسی کاظم(ع)، بر پرهیز از تنبیه بدنی فرزندان تأکید کرد و احترام به شخصیت و حق انتخاب نوجوانان را از دیگر اصول مهم در تربیت دانست.

حسینی قمی با بیان اینکه محبت و احترام، زمینه اثرگذاری نصیحت را فراهم می‌کند، خاطرنشان کرد: والدین باید پیش از آنکه از فرزندان خود انتقاد کنند، با دیدن خوبی‌ها و تقویت نقاط مثبت، رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد و محبت با آنان برقرار کنند.