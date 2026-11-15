به گزاری خبرنگار مهر، اداره‌کل هواشناسی استان البرز با انتشار توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای روزهای ۲۴ تا ۲۷ آبان‌ماه، بر تسریع در کشت محصولات پاییزه و برداشت ذرت تأکید کرد و نسبت به تردد دام در ارتفاعات و حاشیه رودخانه‌ها هشدار داد.

بر اساس توصیه‌های هواشناسی کشاورزی استان البرز، کشاورزان باید با توجه به شرایط جوی روزهای آینده، عملیات کشت محصولات پاییزه و برداشت محصول ذرت را در اسرع وقت انجام دهند.

تأکید بر تقویت مزارع کلزا

در مزارع کلزایی که سبزی محصول مشاهده می‌شود، تقویت بوته‌ها و افزایش پنجه‌زنی باید در اولویت اقدامات کشاورزان قرار گیرد.

همچنین شرایط برای محلول‌پاشی فروت‌ست در باغ‌هایی که برداشت محصول در آن‌ها انجام شده و همچنان برگ سبز دارند، مساعد اعلام شده است.

ضرورت تنظیم شرایط گلخانه‌ها

گلخانه‌داران و بهره‌برداران سالن‌های پرورش قارچ باید دما، رطوبت، نور و تهویه محیط را متناسب با شرایط جوی تنظیم کنند.

هشدار درباره تردد دام در ارتفاعات

هواشناسی البرز نسبت به تردد احشام در ارتفاعات و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها هشدار داده و بر ضرورت محافظت از کندوهای زنبور عسل، به‌ویژه در مناطق مرتفع، تأکید کرده است.

بر اساس جدول پیش‌بینی هواشناسی البرز، آسمان استان در روزهای ۲۴ تا ۲۷ آبان عمدتاً کمی تا نیمه‌ابری خواهد بود.

برای دوشنبه ۲۵ آبان در برخی نقاط بارش پراکنده باران و برف پیش‌بینی شده و احتمال تداوم این شرایط در بخش‌هایی از استان طی سه‌شنبه ۲۶ آبان نیز وجود دارد.

دمای کمینه هوا در این بازه بین پنج تا ۶ درجه و بیشینه آن بین ۱۶ تا ۱۹ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.