به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قموشی، ظهر یکشنبه در همایش خیرین مدرسه‌ساز با اشاره به برنامه‌های این مجموعه برای توسعه فضاهای آموزشی اظهار کرد: در حال حاضر طرح نیمه‌تمامی برای آغاز عملیات اجرایی باقی نمانده و پروژه‌های قبلی با همکاری نوسازی مدارس و خیران در مسیر اجرا و تکمیل قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه شهرستان همچنان با کمبودها و نیازهای جدی در حوزه فضاهای آموزشی مواجه است، افزود: برخی مدارس روستایی فرسوده و نیازمند جایگزینی هستند و در تعدادی از مناطق نیز دانش‌آموزان در فضاهای موقت و کانکسی تحصیل می‌کنند.

مدیر آموزش‌وپرورش تاکستان از روستاهای قم، مشتی و شیرازک به‌عنوان مناطقی نام برد که به فضای آموزشی جدید نیاز دارند و گفت: برای رفع این کمبودها، دست یاری به سوی خیران دراز می‌کنیم تا با مشارکت آنان و همراهی اداره‌کل نوسازی مدارس، امکان اجرای پروژه‌های جدید فراهم شود.

قموشی در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه آموزش‌وپرورش برای ایجاد منابع درآمدی پایدار خبر داد و بیان کرد: در برخی مدارس شهر و روستا، فضاهایی وجود دارد که با رعایت ضوابط و بدون آسیب به کاربری آموزشی، قابلیت تبدیل به واحدهای تجاری را دارند.

وی با اشاره به نمونه‌هایی مانند مدارس بهار، صبا، شهید سلیمانی و مدرسه مرحوم مصطفی افزود: برنامه‌ریزی برای ایجاد حدود ۵۵ واحد تجاری در سطح شهرستان در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر آموزش‌وپرورش تاکستان هدف از اجرای این طرح را تأمین بخشی از هزینه‌های مورد نیاز مدارس و کاهش وابستگی به کمک‌های مستقیم خیران عنوان کرد و گفت: درآمد حاصل از این واحدها می‌تواند در تأمین نیازهایی مانند احداث سرویس‌های بهداشتی، تأمین زمین و توسعه فضاهای آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.

قموشی در پایان با قدردانی از خیران مدرسه‌ساز خواستار تداوم مشارکت آنان در ساخت و تکمیل مدارس و رفع کمبودهای آموزشی شهرستان شد.