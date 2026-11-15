به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد یحیایی ظهر یکشنبه در هشتمین اجلاس خیرین مدرسه‌ساز شهرستان تاکستان اظهار کرد: در گام دوم نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی، ۱۰۸ پروژه با مجموع ۵۹۹ کلاس درس در استان در حال اجراست که میانگین پیشرفت فیزیکی آن‌ها به ۷۵ درصد رسیده است.

وی با اشاره به عملکرد سال گذشته افزود: در این مدت ۶۱ پروژه آموزشی با زیربنای ۴۶ هزار مترمربع در استان به بهره‌برداری رسید و برای سال جاری نیز اجرای ۱۰۸ پروژه هدف‌گذاری شده است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان قزوین با قدردانی از مشارکت خیران مدرسه‌ساز بیان کرد: تعهدات خیران در سال گذشته ۲۵۳ میلیارد تومان بود که این رقم در سال جاری به یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته و رشد چهاربرابری را نشان می‌دهد.

یحیایی با اشاره به جایگاه استان در جلب مشارکت‌های مردمی گفت: قزوین در میزان تعهدات خیران بومی رتبه دوم کشور و در بهره‌گیری از ظرفیت صنایع و شرکت‌ها برای مدرسه‌سازی رتبه نخست را دارد.

وی با تأکید بر اهمیت همراهی بخش صنعت در توسعه فضاهای آموزشی اظهار کرد: خیران با نگاه اعتقادی و معنوی، دارایی خود را به سرمایه‌ای ماندگار برای آینده فرزندان این سرزمین تبدیل می‌کنند و تلاش‌های آنان در کنار مشارکت صنایع، نقش مهمی در پیشبرد پروژه‌های آموزشی دارد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان قزوین همچنین از همراهی دولت و مسئولان استانی در اجرای نهضت عدالت آموزشی قدردانی کرد و افزود: موضوع توسعه فضاهای آموزشی در اولویت دولت قرار دارد و در استان قزوین نیز استاندار با برگزاری جلسات و پیگیری جذب خیران و پای کار آوردن صنایع، نقش مؤثری در این زمینه داشته است.

اجرای ۱۸ پروژه آموزشی در شهرستان تاکستان

یحیایی با اشاره به وضعیت پروژه‌های آموزشی شهرستان تاکستان گفت: در این شهرستان ۱۸ پروژه آموزشی در دست اجراست و در شهر تاکستان نیز هشت پروژه با ۷۴ کلاس درس و زیربنای ۱۴ هزار مترمربع تعریف شده است.

وی با تأکید بر ضرورت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام شهرستان افزود: پروژه‌هایی از جمله مدرسه شش‌کلاسه داغلان، مدرسه شهید رحیمی و سالن هنرستان مصطفی از طرح‌هایی هستند که امیدواریم با مشارکت خیران، صنایع و پیگیری مسئولان به بهره‌برداری برسند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان قزوین در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری خیران، مسئولان و مجموعه‌های صنعتی، پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در نهضت توسعه عدالت آموزشی تا پایان سال تکمیل و فضای آموزشی مناسب‌تری برای دانش‌آموزان استان فراهم شود.