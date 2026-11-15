به گزارش خبرنگار مهر، میکائیل سلمانی، ظهر یکشنبه در جشنواره خیرین مدرسه‌ساز با قدردانی از مشارکت خیران، مسئولان و واحدهای تولیدی در توسعه فضاهای آموزشی اظهار کرد: مدرسه‌سازی از ارزشمندترین اقدامات خیرخواهانه است؛ چراکه علاوه بر پاسخ‌گویی به نیازهای آموزشی امروز، زمینه‌ساز ساخت آینده‌ای بهتر برای کودکان و نوجوانان خواهد بود.

وی با بیان اینکه ساخت مدرسه فراتر از یک پروژه عمرانی است، افزود: هر مدرسه فضایی برای یادگیری مهارت‌های علمی و اجتماعی و بستری برای تربیت نیروهای توانمند آینده فراهم می‌کند؛ از این رو، توسعه اقتصادی و فرهنگی جامعه نیز به گسترش علم، دانش و آگاهی وابسته است.

فرماندار تاکستان ادامه داد: اگر به دنبال توسعه کشور هستیم، باید مدارس استاندارد و امکانات آموزشی مناسب را گسترش دهیم؛ چراکه آینده جوامع بیش از تعداد بزرگراه‌ها، مراکز تولیدی و فروشگاه‌ها، به دانش‌آموزانی وابسته است که امروز در مدارس تربیت می‌شوند.

مشارکت واحدهای تولیدی در ساخت مدارس تاکستان

سلمانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در چارچوب نهضت عدالت آموزشی گفت: در شهرستان تاکستان نیز با همراهی خیران و مدیران واحدهای تولیدی، اقدامات خوبی برای توسعه فضاهای آموزشی آغاز شده است.

وی افزود: در کنار پروژه‌هایی که در قالب نهضت عدالت آموزشی دنبال می‌شود، چند واحد تولیدی نیز برای مشارکت در مدرسه‌سازی اعلام آمادگی کرده‌اند و پروژه‌هایی را بر عهده گرفته‌اند.

فرماندار تاکستان با اشاره به مشارکت گروه صنعتی کاوه در شهرک صنعتی خرمدشت اظهار کرد: این مجموعه اجرای یک مدرسه ۱۲ کلاسه را در دستور کار دارد. همچنین یکی از پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی شهرستان با مشارکت یکی از خیران در حال تکمیل است.

وی از مشارکت یک واحد تولیدی دیگر در اجرای فضای کارگاهی یکی از هنرستان‌های شهرستان نیز خبر داد و گفت: پیگیری برای تکمیل پروژه‌های آموزشی و رفع سایر کمبودها با همراهی خیران، مسئولان و مجموعه‌های صنعتی ادامه خواهد داشت.

سلمانی در پایان با قدردانی از خیران مدرسه‌ساز و مدیران واحدهای تولیدی مشارکت‌کننده، بر ضرورت تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای تکمیل طرح‌های آموزشی شهرستان تأکید کرد.