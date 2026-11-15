به گزارش خبرگزاری مهر، سید جمال موسوی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به حادثه تلخ واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت نفت در محور دشت‌عباس به مورموری استان ایلام، ضمن تسلیت به خانواده‌های داغدار و عزادار این حادثه، از ورود کمیسیون عمران مجلس به بررسی ابعاد مختلف این سانحه و شناسایی نواقص و عوامل مؤثر در وقوع آن خبر داد.

وی افزود: با توجه به ابعاد این حادثه و خسارات جانی برجای‌مانده، کمیسیون عمران مجلس بررسی این موضوع را در دستور کار قرار خواهد داد و ابعاد مختلف سانحه، از جمله شرایط وقوع حادثه، وضعیت مسیر، ایمنی ناوگان حمل‌ونقل و سایر عوامل احتمالی مؤثر در بروز آن را مورد بررسی قرار می‌دهد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفت: هدف از این بررسی‌ها، شناسایی نواقص و کاستی‌های احتمالی و احصای عواملی است که می‌توانند زمینه‌ساز وقوع چنین حوادثی باشند تا با پیگیری موضوع و اتخاذ تدابیر لازم، از تکرار حوادث مشابه و به خطر افتادن جان مردم جلوگیری شود.

براساس اعلام خانه ملت، موسوی در پایان خاطرنشان کرد: این حادثه ناگوار قطعاً از سوی کمیسیون عمران مجلس پیگیری خواهد شد و تلاش می‌کنیم با بررسی دقیق ابعاد مختلف آن، زمینه رفع مشکلات و تقویت ایمنی در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای فراهم شود.