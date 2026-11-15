به گزارش خبرنگار مهر، محمود حسنی‌توابع عصر یکشنبه در آیین نواختن زنگ نمادین «یاریگران زندگی» با هدف ترویج فرهنگ پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، آگاهی‌بخشی و گسترش سبک زندگی سالم، در شهرستان تنگستان،، مدرسه را مهم‌ترین بستر آموزش مهارت‌های زندگی و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانست و اظهار کرد: کانون‌های یاریگران زندگی با محوریت دانش‌آموزان، زمینه مشارکت فعال آنان در آگاهی‌بخشی، ارائه راهکارهای پیشگیرانه و ترویج سبک زندگی سالم را فراهم می‌کنند.

وی افزود: آگاهی‌بخشی، توانمندسازی و مشارکت‌محوری از رویکردهای اصلی آموزش و پرورش در برنامه‌های پیشگیری است و تحقق این اهداف با همراهی مدیران، مشاوران، مربیان پرورشی، خانواده‌ها و دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی دنبال می‌شود.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان بوشهر، برنامه‌ریزی مستمر و آموزش هدفمند را از عوامل مؤثر در توسعه فرهنگ یاریگری دانست و بر نقش کانون‌های یاریگران زندگی در ایجاد محیطی بانشاط، سالم و امیدآفرین برای دانش‌آموزان تأکید کرد.