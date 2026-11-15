به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر یکشنبه در نشست شورای اجتماعی استان، با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به محلات حاشیه‌نشین اظهار کرد: این مناطق بخشی از متن و هویت شهر کرمانشاه هستند و نباید آن‌ها را جدا از پیکره شهر در نظر گرفت.

وی با بیان اینکه ساکنان این محلات به اندازه سایر شهروندان حق برخورداری از خدمات و امکانات شهری را دارند، افزود: شکل‌گیری محرومیت‌ها و انباشت مشکلات در این مناطق، نتیجه بی‌توجهی‌های گذشته ما مسئولان است و امروز همه دستگاه‌ها باید برای جبران این عقب‌ماندگی‌ها اقدام کنند.

استاندار کرمانشاه مسئولیت رسیدگی به وضعیت محلات حاشیه‌نشین را متوجه مجموعه مدیران و دستگاه‌های اجرایی دانست و تصریح کرد: نباید منتظر ابلاغ بخشنامه از مرکز یا ورود دستگاهی خارج از استان بمانیم؛ اطلاعات لازم درباره وضعیت خانوارها و مشکلات این مناطق در اختیار مدیران قرار دارد و باید بر مبنای همین شناخت، اقدامات عملی انجام شود.

حبیبی با اشاره به ضرورت تأمین زیرساخت‌های عمومی در این محلات گفت: ساخت و تکمیل مسجد، فرهنگسرا و زمین ورزشی، آسفالت معابر و فراهم کردن امکانات عمومی باید در دستور کار قرار گیرد؛ چراکه حتی اقدامات عمرانی اولیه نیز می‌تواند رضایتمندی مردم را افزایش دهد.

وی با تأکید بر پرهیز از نگاه بخشی به مسائل این مناطق، خواستار مشارکت همه دستگاه‌ها متناسب با وظایف و مسئولیت‌هایشان شد و افزود: سازمان تبلیغات اسلامی، اوقاف، نهادهای فرهنگی، کمیته امداد و بهزیستی باید حضور مؤثرتری در محلات حاشیه‌نشین داشته باشند و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی را به‌صورت هدفمند دنبال کنند.

استاندار کرمانشاه همچنین نقش گروه‌های مردمی، تشکل‌های مردم‌نهاد، هیئت‌های مذهبی و فعالان فرهنگی را در حل مسائل اجتماعی مهم ارزیابی کرد و گفت: فعالیت‌های فرهنگی زمانی ماندگارتر و اثربخش‌تر خواهد بود که مردم خود این محلات در آن مشارکت داشته باشند و ارتباطی نزدیک و مستمر با خانواده‌ها برقرار شود.

حبیبی در ادامه با اشاره به طولانی شدن روند اجرای پروژه مسجد آقاجان، خواستار برطرف شدن فوری موانع اداری و اجرایی آن شد و اظهار کرد: شهرداری باید تا پایان هفته پروانه ساخت این طرح را صادر کند و بسیج سازندگی نیز با حذف تشریفات غیرضروری، عملیات اجرایی را به‌گونه‌ای پیش ببرد که تا پایان سال به مرحله اجرای اسکلت و سقف برسد.

وی بر ضرورت ایفای تعهدات اداره‌کل راه و شهرسازی در تأمین اعتبار پروژه و همکاری اوقاف برای تکمیل آن تأکید کرد و افزود: همه دستگاه‌های مسئول باید به وظایف خود عمل کنند تا مسجد با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌های مردمی و خیران تکمیل و در اختیار مردم منطقه قرار گیرد.

استاندار کرمانشاه همچنین از اداره‌کل ورزش و جوانان خواست با توجه به زمین واگذارشده، روند آماده‌سازی آن و ایجاد زمین چمن ورزشی را هرچه سریع‌تر دنبال کند.

حبیبی فرماندار کرمانشاه را مسئول هماهنگی و مدیریت اجرای مصوبات این نشست معرفی کرد و گفت: اقدامات باید بر اساس اولویت‌بندی و تقسیم کار مشخص انجام شود و در جلسه آینده نیز دستگاه‌ها گزارش عملکرد و میزان پیشرفت تعهدات خود را ارائه کنند.

وی در بخش دیگری به موضوع ساماندهی متکدیان و معتادان متجاهر پرداخت و اظهار کرد: حضور این افراد در معابر و تقاطع‌های شهری علاوه بر تأثیر منفی بر سیمای شهر، می‌تواند مشکلات ترافیکی و مخاطرات ایمنی و اجتماعی به همراه داشته باشد.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تفکیک نیازمندان واقعی از افرادی که شرایط نیازمندی ندارند، افزود: افراد نیازمند باید پس از شناسایی و بررسی وضعیت، از طریق کمیته امداد، بهزیستی و دیگر نهادهای حمایتی مورد پشتیبانی قرار گیرند، اما تکدی‌گری سازمان‌یافته و فعالیت افراد غیرنیازمند نباید در سطح شهر ادامه داشته باشد.

حبیبی اقدامات پیشگیرانه و فرهنگی را در مقابله با تکدی‌گری مؤثر دانست و خاطرنشان کرد: حتی تذکر ساده و محترمانه به افرادی که در تقاطع‌های پرتردد اقدام به تکدی‌گری می‌کنند، می‌تواند از بروز خطرات احتمالی و اختلال در ترافیک جلوگیری کند.

وی در پایان فرماندار کرمانشاه را مأمور هماهنگی میان شهرداری، نیروی انتظامی، بهزیستی و کمیته امداد برای ساماندهی متکدیان و معتادان متجاهر کرد و خواستار پیگیری جدی این موضوع در چارچوب مصوبات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و بهره‌گیری از ظرفیت مراکز ماده ۱۵ شد.