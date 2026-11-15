به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباسعلی پهلوانی‌نسب اظهار کرد: در پی وقوع حادثه تبرکشی و تخریب یک دستگاه خودرو در گرگان، مأموران انتظامی کلانتری ۱۳ بلافاصله در محل حاضر شدند و فرد متهم را بازداشت کردند.

وی افزود: متهم پس از دستگیری به مقر انتظامی منتقل شد و پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی گرگان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با برهم‌زنندگان نظم عمومی گفت: پلیس در برابر افرادی که با اقدامات هنجارشکنانه امنیت و آرامش شهروندان را مختل می‌کنند، هیچ‌گونه اغماضی نخواهد داشت و برابر قانون با آنان برخورد می‌کند