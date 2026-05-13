چهره شهر باید زیبنده مردم کرمانشاه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سلیمانی بعد از ظهر چهارشنبه در نشستی با محوریت آسیبهای اجتماعی، ساماندهی وضعیت معتادان متجاهر و متکدیان را پاسخی به مطالبات برحق شهروندان دانست و بر لزوم ارتقای سیمای بصری شهر متناسب با شأن مردم منطقه تاکید کرد.
وی با تبیین استراتژی سهگانه «جمعآوری»، «بازتوانی» و «صیانت»، اظهار کرد: هدف نهایی ما تنها خروج این افراد از سطح خیابان نیست، بلکه به دنبال آن هستیم تا با همکاری سازمان فنیوحرفهای و بهرهگیری از ظرفیت مراکز ماده ۱۶، بستر آموزشهای شغلی و بازگشت پایدار بهبودیافتگان به جامعه را فراهم آوریم.
معاون استاندار کرمانشاه حضور فعال نهادهایی همچون شهرداری، بهزیستی، دستگاه قضائی و پلیس را در این مسیر الزامی خواند و افزود: رسانهها و بهویژه صداوسیما باید با فرهنگسازی دقیق، آگاهی عمومی را نسبت به پدیدههایی نظیر زبالهگردی و تکدیگری حرفهای افزایش دهند تا تفکیک درستی میان نیازمندان واقعی و متکدیان صورت گیرد.
در این نشست، شهردار کرمانشاه نیز از تقویت زیرساختهای حمایتی خبر داد و گفت: علاوه بر فعالیت یک گرمخانه، دو اردوگاه ویژه ساماندهی آسیبدیدگان در اختیار داریم که یکی از آنها پس از بازسازی کامل خرابیهای دوران جنگ، مجدداً به چرخه خدماترسانی بازگشته و آماده پذیرش افراد است.
در ادامه، مسعود پایدار رئیس اداره اورژانس اجتماعی بهزیستی استان با اشاره به اینکه کرمانشاه جزو معدود استانهای دارای مجوز مرکز ماده ۱۶ است، تصریح کرد: از زمان راهاندازی این مرکز تاکنون ۵ هزار نفر پذیرش شدهاند که ۶۵ درصد آنها متعلق به شهر کرمانشاه هستند؛ لذا برای ارتقای کیفیت خدمات، نیازمند توسعه فضاهای فیزیکی و حمایت بیشتر از تشکلهای غیردولتی هستیم.
نظر شما