به گزارش خبرنگار مهر، براساس اطلاعات ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه، آق‌قلا و گنبد با ثبت بیشینه دمای ۲۸ درجه سانتی‌گراد در صدر گرم‌ترین مناطق گلستان قرار گرفتند.

همچنین کلاله و مینودشت با بیشینه دمای ۲۷ درجه و هاشم‌آباد با ۲۶ درجه سانتی‌گراد از دیگر مناطق نسبتاً گرم استان بودند.

در بخش کمینه دما نیز گرگان با ثبت هفت درجه سانتی‌گراد سردترین نقطه استان گزارش شد و پس از آن، پارک ملی گلستان در محدوده تنگراه با پنج درجه، خنک‌ترین دمای بامدادی را تجربه کرد.

بر اساس این گزارش، کمینه دمای ثبت‌شده در سایر ایستگاه‌ها شامل ۱۵ درجه در مینودشت، ۱۴ درجه در مراوه‌تپه، ۹ درجه در کلاله، اینچه‌برون و علی‌آباد و هشت درجه در انبارالوم، آق‌قلا، گنبد، بندرترکمن، بندرگز و کارکنده بوده است.