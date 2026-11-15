وحید شالچی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری آیین نکوداشت دکتر رضا داوری اردکانی، اظهار کرد: دکتر داوری از شخصیت‌های برجسته نظام دانشگاهی و اندیشه فلسفی ایران است که خدمات طولانی و ارزشمندی به نهادهای علمی و فرهنگی کشور ارائه کرده است.

وی افزود: از جمله عرصه‌های فعالیت و خدمت دکتر داوری می‌توان به فرهنگستان علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران اشاره کرد؛ بنابراین ایشان از هر دو جنبه علمی و نهادی، شخصیتی برجسته به شمار می‌روند.

شالچی با تقدیر از اقدام دانشگاه اردکان در برگزاری آیین نکوداشت این استاد برجسته تصریح کرد: چنین مراسم‌هایی علاوه بر اینکه فرصتی برای قدردانی جامعه ایرانی از بزرگان خود است، به بازگشت مرجعیت فکری به ایران نیز کمک می‌کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ادامه داد: این تجلیل‌ها می‌تواند برای نسل‌های آینده الهام‌بخش باشد تا بزرگانی را الگوی خود قرار دهند که به کشور، اسلام و ایران خدمت کرده‌اند.