به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی صبح دوشنبه در آیین نکوداشت «رضا داوری اردکانی»، این استاد برجسته دانشگاه تهران را از مفاخر ملی، استانی و شهرستان اردکان دانست و اظهار کرد: اردکان و استان یزد به داشتن فرهیختگانی همچون آیت‌الله خاتمی و دکتر رضا داوری اردکانی افتخار می‌کنند.

وی با اشاره به ضرورت حضور در این آیین و ادای احترام به جایگاه علمی این شخصیت برجسته افزود: وظیفه خود می‌دانستم در این مراسم حضور پیدا کنم و در پاسداشت و تکریم این چهره بزرگ علمی مشارکت داشته باشم.

بابایی با بیان اینکه تکریم بزرگان و قدردانی از فرهیختگان، آموزه‌ای دینی و قرآنی است، تصریح کرد: خداوند متعال در آیات قرآن، پیامبران و بندگان برگزیده خود را یاد می‌کند و با یادآوری ویژگی‌های آنان، به ما می‌آموزد که انسان‌های شایسته و فرهیخته جامعه را گرامی بداریم.

استاندار یزد با اشاره به آیاتی از قرآن کریم درباره حضرت ابراهیم(ع)، حضرت اسماعیل(ع)، حضرت موسی(ع) و حضرت هارون(ع) گفت: خداوند با یادکردن از این پیامبران و بیان ویژگی‌های برجسته آنان، فرهنگ تکریم انسان‌های برگزیده و شایسته را به ما آموزش داده است.

وی ادامه داد: بزرگداشت شخصیت‌های علمی و فرهنگی، این پیام را به جامعه منتقل می‌کند که این افراد می‌توانند الگوهای ارزشمندی برای دیگران باشند؛ همان‌گونه که قرآن کریم در آیه «لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» بر الگوگیری از شخصیت‌های برجسته تأکید می‌کند.

بابایی با بیان اینکه تجلیل از مفاخر علمی، زمینه‌ساز انگیزه و تلاش بیشتر آنان برای خدمت به جامعه است، خاطرنشان کرد: این تکریم همچنین مشوقی برای شخصیت‌های برجسته است تا گام‌های بیشتری در مسیر روشنایی‌بخشی به جامعه و تأثیرگذاری بر محیط پیرامون خود بردارند.

استاندار یزد با تأکید بر نقش دانشمندان در روشنایی‌بخشی به جوامع اظهار کرد: عالمان و دانشمندان همواره چراغ‌های تابناک جوامع بوده‌اند و جامعه‌ای که از علم و دانشمندان برخوردار نباشد، در ظلمت و تاریکی قرار می‌گیرد.

وی افزود: این علم و دانش است که به جامعه روشنایی می‌بخشد و مسیر حرکت انسان‌ها را مشخص می‌کند؛ در مقابل، ذهن تاریک و محروم از نور علم و آگاهی می‌تواند به سمت گمراهی گرایش پیدا کند.

بابایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آیه ۱۱ سوره مجادله، بر جایگاه والای اهل ایمان و دانش تأکید کرد و گفت: خداوند در این آیه به مؤمنان می‌آموزد که هنگام حضور در مجالس، آداب و توصیه‌های مربوط به گشایش و برخاستن را رعایت کنند و در ادامه، از رفعت مقام و درجاتی سخن می‌گوید که برای اهل ایمان و علم در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به دیدگاه علامه طباطبایی در تفسیر این آیه بیان کرد: بر اساس تفسیر ایشان، اهل علم و دانش از منزلت و درجات والایی در پیشگاه خداوند برخوردارند و این موضوع نشان‌دهنده جایگاه ویژه دانشمندان و عالمان است.

استاندار یزد در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان آیین نکوداشت دکتر داوری اردکانی، بر ضرورت پاسداشت سرمایه‌های علمی و فرهنگی کشور تأکید کرد و با درود به روح امام خمینی(ره)، شهدای انقلاب اسلامی، سرداران شهید و آیت‌الله خاتمی، برای «داوری اردکانی» آرزوی سلامتی و تندرستی کرد.